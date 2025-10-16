Erik Lira advierte: "Cruz azul es el mejor equipo del país"

Cruz Azul sigue consolidando su proyecto y uno de los pilares del equipo, Erik Lira, renovó su contrato hasta 2029, reafirmando su compromiso con la institución. El mediocampista cementero aseguró que su decisión fue sencilla: “Me convenció y me convence que hoy en día Cruz Azul es el mejor equipo del país”.

“Fueron largas pláticas hasta que se pudo concretar, siempre estuve convencido con que se pudiera hacer. Me convenció y me convence que hoy en día Cruz Azul es el mejor equipo del país, estoy agusto desde el día uno, me siento como en casa, me convenció también que hoy a siete meses del mundial yo quiero jugar el mundial representando a Cruz Azul”, dijo en exclusiva para RÉCORD.

Renovó hasta 2028 | MEXSPORT

Aunque las negociaciones se extendieron por varias semanas, Lira confesó que nunca dudó del desenlace. “Sí, fue un proceso largo; yo también estaba ansioso porque quedara, por tranquilidad. Fue complicado, pero sabía que el camino iba en buen aspecto. Lo bueno es que se concretó.”

Festejó el nuevo encuentro | MEXSPORT

SUEÑO EUROPEO, SIN RENUNCIAR A LA MÁQUINA

Pese a extender su vínculo por cuatro años más, Lira no cierra la puerta al futbol europeo. Considera que esta renovación puede ser un paso más hacia su sueño de jugar en la élite.

“Al renovar no estoy renunciando a irme a Europa. Al contrario, el jugar un Mundial me da credibilidad para el futbol europeo, y el futbol europeo es la élite. Si seguimos como seguimos en el club, me acerca a mi objetivo”, mencionó.

No descarta ir a Europa | MEXSPORT

NUNCA FUE OPCIÓN SALIR LIBRE

El mediocampista subrayó su compromiso con la institución y descartó completamente la posibilidad de salir libre.

“Salir libre en ningún momento. Le dije al presidente que no iba a pasar, que estuviera tranquilo. Cruz Azul hizo una inversión fuerte por mí y mi forma de agradecerles es darles algo. No pienso salir de Cruz Azul.”

La renovación de Lira representa una señal clara de continuidad y estabilidad en el proyecto encabezado por Nicolás Larcamón. El técnico argentino ha encontrado en el mediocampista un jugador fundamental por su equilibrio, intensidad y liderazgo dentro del campo.