Guido Pizarro positivo de cara al cierre del Torneo: ‘Contamos con un gran plantel”

En siete meses como director técnico de Tigres y al mismo tiempo viviendo su primera etapa en este cargo, el argentino, Guido Pizarro, en entrevista exclusiva con RÉCORD, mencionó su sentir sobre sus primeros meses como estratega felino.

“Bien, tranquilo, con una exigencia diaria, autoexigencia para mi, para mi cuerpo técnico, para la institución, para el equipo y la mejora constante, creo más allá de los resultados contamos con un gran plantel, con grandísimos jugadores y el primer día implantamos nuestra idea, tratamos de que el equipo en la distintas facetas se sienta bien y estamos construyendo de buena manera.”

“Tranquilo por como estamos compitiendo, por lo que se está construyendo, sabemos que este último tiempo hemos salido jugadores que eran muy importantes pero creo que los chicos que están ocupando esos lugares lo están haciendo muy bien.”

DIRIGIR A UN CAMPEÓN DEL MUNDO

Dentro de lo que ha logrado Pizarro en estos meses, se encuentra el dirigir a un vigente campeón del mundo como lo es su compatriota, Ángel Correa en el equipo de Tigres y el DT reconoce el tenerlo en el club.

“Un privilegio, siempre lo digo, más allá de la calidad como jugador que tiene que ha demostrado a nivel mundial, la calidad humana, el compromiso con el que ha venido para potenciar nuestro club, para ponerse nuestra camiseta y hacer aún más grande a Tigres es para reconocer.”

