Rayados de Monterrey con bajas previo al juego ante Pumas de la Jornada 13

Rayados de Monterrey recibe este sábado a Pumas en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025.

Monterrey | IMAGO7

El conjunto dirigido por Domènec Torrent llega motivado y con la mira puesta en mantenerse dentro de los primeros lugares de la Tabla General, mientras que los universitarios buscarán romper una larga mala racha en el Gigante de Acero.

Sin embargo, para este encuentro, Torrent podría tener que hacer ajustes importantes en su once titular debido a las bajas por lesión.

Monterrey | IMAGO7

¿Monterrey tiene bajas de cara al duelo?

Fidel Ambriz es una de las ausencias más sensibles. El mediocampista sufrió un golpe en la rodilla derecha durante el entrenamiento del pasado lunes y aunque los estudios descartaron una fractura, el jugador salió en muletas y sigue siendo evaluado. Todo apunta a que no estará disponible para enfrentar a Pumas.

Otro que apunta a quedar fuera es Ricardo Chávez. El lateral derecho presentó molestias en la parte posterior de la rodilla tras el duelo ante Xolos y no ha podido trabajar al parejo del grupo. Al igual que Ambriz, se ha mantenido entrenando por separado bajo supervisión médica.

Monterrey | IMAGO7

Con estas bajas, Rayados afrontará un partido que podría poner a prueba la profundidad de su plantel. Torrent confía en la competitividad interna del grupo y en que los suplentes puedan mantener el nivel mostrado por los titulares.

El conjunto Universitario sabe que necesita un resultado positivo para seguir en la pelea por puestos de liguilla directa y, sobre todo, para dejar atrás la historia negativa que arrastra en el Gigante de Acero.

Monterrey | IMAGO7