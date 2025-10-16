Jugadores de Liga MX están en el radar de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 con Argentina

Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), dejó claro que los futbolistas argentinos que militan en la Liga MX no están fuera del radar de Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo. En entrevista exclusiva con TUDN, el dirigente aseguró que todos los jugadores con pasado en la Albiceleste siguen siendo observados.

Correa con Tigres | IMAGO7

¿Qué jugadores de Liga MX pueden ir al Mundial 2026 con Argentina?

El tema volvió a escena tras la reciente convocatoria de Argentina, en la que Ángel Correa, jugador de Tigres, apareció en la prelista para la Fecha FIFA de octubre, aunque finalmente no fue incluido en la lista definitiva. Tapia reconoció que el exatlético atraviesa un buen momento y continúa siendo un elemento valioso para el cuerpo técnico.

“Sin duda en la prelista de esta convocatoria Angelito Correa estaba y después bueno, el técnico tiene que elegir una lista menor pero Ángel es un gran jugador que está en un momento muy especial, es un chico al cual lo queremos muchísimo, a la selección le ha dado mucho y le puede seguir dando”, expresó Tapia, destacando la vigencia del atacante.

Otro de los nombres que el presidente de la AFA puso sobre la mesa fue el de Lucas Ocampos, hoy jugador de Rayados, quien también tuvo participación con la Albiceleste y, de acuerdo con Tapia, podría volver a ser considerado si sostiene su rendimiento en México.

Ocampos en partido | IMAGO7

Tanto Correa como Ocampos, quienes actualmente juegan en la Sultana del Norte, representan el creciente vínculo entre la Liga MX y la selección campeona del mundo, reflejando el impacto que el futbol argentino ha tenido en el balompié mexicano.

Tapia recordó el palmarés de Correa, campeón del mundo en Qatar 2022 y de América con la selección, y aseguró que su trayectoria habla por sí sola. “Ellos ya lo han demostrado porque han vestido mucho tiempo la selección. Angelito ha salido campeón; ha salido campeón del mundo, ha salido campeón de América, ya sabe lo que es. Ojalá porque realmente para nosotros es un jugador muy querido por los argentinos”, comentó el directivo, quien mantiene una relación cercana con varios integrantes del plantel.

México vs Argentina previo al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Tapia confirmó que Argentina sostendrá un amistoso ante México semanas antes del inicio del torneo. Aunque aún no se han definido ni la sede ni la fecha, el encuentro servirá como ensayo general para ambas selecciones.

El presidente de la AFA también adelantó que sigue en pie la posibilidad de disputar la Finalissima ante España, programada tentativamente para marzo, un duelo que marcaría el inicio del camino de la Scaloneta hacia la defensa del título mundial.

Festejo | IMAGO7