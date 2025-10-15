¡Un bicampeonato más! América vuelve a ganar el World Summit 2025

América gana el World Football Summit 2025. El América está viviendo años muy especiales, ya que constantemente conquista logros que lo ponen en lo más alto del futbol de nuestro país.

Además, es un equipo que también ha conseguido éxitos y reconocimientos internacionales y este miércoles, por segundo año consecutivo se quedaron como ganadores en el World Football Summit 2025 en la categoría “Mejor Iniciativa de Marca”.

Esto se consiguió entre 135 proyectos de un total de 13 países, por lo que fue un logro muy importante para el equipo de Coapa.

América fue reconocido por segundo año consecutivo | @ClubAmerica

A través de la página oficial del club, compartieron la información detallada, destacando lo siguiente:

“Por segundo año consecutivo, World Football Summit reconoció al Club América como ganador, esta vez en la categoría de “Mejor Iniciativa de Marca” en su edición 2025.

Este premio —en el que participaron 135 aplicaciones, distribuidas en 12 categorías y provenientes de 13 países— enaltece al Club y lo consolida como parte de la élite del futbol mundial. Destaca nuestra narrativa de innovación, la cercanía con millones de seguidores y el fortalecimiento de la huella digital y la presencia de marca, en la que el lema “Grandes de Corazón” ha sido fundamental.

El premio, recibido hoy en Madrid, representa el reconocimiento al apoyo incansable de nuestra gran afición, que nos acompaña, alienta y motiva durante todo el año y en cualquier lugar del mundo. Gracias a ustedes seguimos evolucionando como institución, inspirados por su pasión y compromiso”.

AMÉRICA EN LO MÁS ALTO

En los últimos años, el América se ha posicionado como una marca muy importante, no solo por logros deportivos, sino en otros aspectos. Aquí encontramos el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones sociales que hace el club y las distintas campañas que ponen a las Águilas como una de las marcas más importantes en el mundo del deporte.

