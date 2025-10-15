Cruz Azul: El cliente favorito de André Jardine

Cruz Azul, el cliente favorito. André Jardine es uno de los entrenadores más importantes en la historia del América y para muchos es el más grande de todos los tiempos.

El técnico brasileño tuvo efecto inmediato con el equipo de Coapa al conseguir grandes resultados. Además, ha dejado en claro que es especialista cuando se habla de clásicos, ya que sus números han sido positivos en este tipo de enfrentamientos.

Este fin de semana, las Águilas se estarán enfrentando a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en el que será un nuevo clásico joven en los últimos años, siendo el duelo que más se ha repetido desde que Jardine llegó a Coapa.

De hecho, Cruz Azul es el cliente favorito de Jardine, siendo el equipo al que más le ha ganado en su carrera en el futbol de nuestro país. Cabe señalar que está empatado con algunos otros rivales, por lo que este fin de semana buscará que sea el rival al que más ha vencido en solitario.

André Jardine vs:

Cruz Azul

6 triunfos

5 empates

4 derrotas

Chivas

6 triunfos

5 empates

2 derrotas

Querétaro

6 triunfos

1 empates

1 derrotas

Atlas

6 triunfos

2 empates

0 derrotas

Estos son los 4 clientes favoritos del brasileño desde que llegó a México, pues aquí también se contemplan los partidos cuando dirigía al Atlético de San Luis. Sin embargo, hablando específicamente del América, la estadística no cabía mucho, pues la máquina sigue siendo el rival favorito.

Jardine con América I IMAGO7

NÚMEROS CON AMÉRICA

Vs Cruz Azul (Carrera en Liga MX)

6 triunfos

5 empates

4 derrotas

Con América:

5 triunfos

4 empates

3 derrotas



Vs Chivas (carrera en Liga MX)

6 triunfos

5 empates

3 derrotas

Con América:

5 triunfos

3 empates

3 derrotas



Vs Pumas (carrera en Liga MX)

5 triunfos

0 empates

3 derrotas

Con América

3 triunfos

0 empates

2 derrotas

Aquí se detallan los duelos ante los 3 grandes rivales que tiene el América, pues Cruz Azul y Chivas son los rivales favoritos con un total de 5 triunfos ante cada uno.

VA POR OTRO

Ahora bien, este fin de semana habrá una nueva edición de clásico joven entre América y Cruz Azul, donde en caso de que ganen las Águilas, los celestes se volverían, en solitario, el rival al que más ha vencido Jardine desde que comenzó a dirigir al América, pues estaría llegando a 6 victorias.