Cruz Azul vs América: Estos son los regresos y ausencias de jugadores para los azulcremas

Altas y bajas del cuadro Azulcrema ante el Azul. Se diputa una nueva edición del Clásico Joven, donde el América estará visitando al Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Este es un duelo de alto impacto, ya que son dos equipos que se enfrentan de manera constante en partidos de peso, llámense de liguilla o instancias finales en otras competencias. Ahora, son dos clubes que pelean por la parte alta de la clasificación en la liga.

Jardine l IMAGO7

El conjunto de Coapa tendrá que enfrentar este duelo con algunas bajas, lo cual ya preocupa al americanismo, entendiendo que jugadores de peso podrían estar ausentes en este compromiso.

¿QUIÉNES NO ESTARÁN?

Los jugadores que estaban lesionados y está confirmado que no podrán tener participación en este duelo son: Dagoberto Espinoza, José Raúl Zúñiga e Isaías Violante, ya que no alcanzarán a recuperarse en estos próximos días.

Estos 3 tienen lesiones más complejas que requieren un tiempo determinado de recuperación y es por eso que quedan completamente descartados para enfrentar a Cruz Azul.

Dagoberto Espinoza l IMAGO7

¿QUIÉNES SÍ ESTARÁN?

Además, hay algunos jugadores que podrían estar de regreso, como es el caso de Jonathan dos Santos, pues está entrenando al parejo del grupo y no debería tener problemas para regresar.

Otro caso es el de Allan Saint-Maximin, quien recibió un duro golpe en el juego ante Santos Laguna, aunque está haciendo la práctica con el resto de la plantilla y apunta a ser titular este fin de semana ante la Máquina.

Saint-Maximin l IMAGO7

LOS QUE ESTÁN EN DUDA

Ahora bien, hay un par de jugadores que, de momento, están contemplados para el fin de semana, aunque los están llevando de manera distinta en los entrenamientos. El primero es Henry Martín, quien ya pudo entrenar con sus compañeros aunque no toda la práctica.

El último es Alejandro Zendejas, quien dejó la convocatoria de Estados Unidos por una sobrecarga muscular y ahora está haciendo trabajo por separado y con el grupo, aunque sabemos que en los próximos días estará al 100% y regresará a los entrenamientos de manera normal.