¡OFICIAL! Precios y preventa para el Clásico Joven entre Cruz Azul y América

Luego del parón de Fecha FIFA la Liga MX se prepara para una edición más del Clásico Joven entre Cruz Azul y América. El encuentro, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, el cual se jugará el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:05 horas (tiempo del Centro de México), y ya se han revelado los costos de los boletos.

Liga MX regresa con Clásico Joven | IMAGO7

Por medio de sus redes sociales Cruz Azul ha hecho públicos los precios para el público a través de su plataforma de venta oficial, Ticketmaster, además de revelar también dos preventas para que los aficionados de La Máquina pueden tener acceso antes que la afición del Club América.

Precio de boletos para el Clásico Joven

Los precios para la fase regular del Apertura 2025 varían de $420 a $1,100 pesos, según la zona del estadio:

Cabecera Sur: $420 MXN

$420 MXN Planta Baja General: $510 MXN

$510 MXN Planta Alta Pebetero: $590 MXN

$590 MXN Palomar General: $650 MXN

$650 MXN Platea: $1,100 MXN

$1,100 MXN Palcos: $1,100 MXN

Precio de los boletos | X: @CruzAzul

Preventa para aficionados de Cruz Azul

La venta de boletos ha sido escalonada, favoreciendo a los seguidores con historial y a clientes preferenciales:

Preventa para Abonados y Aficionados: Dio inicio el domingo 12 de octubre a las 11:00 a.m.

Dio inicio el domingo 12 de octubre a las 11:00 a.m. Preventa Bankaool: Comenzó el lunes 13 de octubre a las 11:00 a.m.

Comenzó el lunes 13 de octubre a las 11:00 a.m. Venta General: Está programada para iniciar el martes 14 de octubre a las 11:00 a.m. a través de Ticketmaster.

Bajan precios en comparación al último clásico

Es importante mencionar que estos precios son más accesibles que los implementados en el último Clásico Joven disputado en el Estadio Olímpico Universitario en el mes de mayo, precios que iban de los $625 a $1,300 pesos

Los costos de aquel partido fueron superiores en todas las zonas, esto debido también en gran parte a que se trataba de un partido de Liguilla, concretamente la Semifinal de Ida del CL25.

Liga MX regresa tras la Fecha FIFA | IMAGO7