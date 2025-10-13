Liga MX: ¿cuándo regresa el Apertura 2025 y con qué juegos?

La Liga MX reanudará actividades tras el parón por la Fecha FIFA, con la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 programada para comenzar el jueves 17 de octubre. Los equipos llegan con plantillas prácticamente completas, luego de que varios seleccionados nacionales regresaran a sus clubes tras los compromisos internacionales. La expectativa crece, especialmente en la lucha por los puestos de Liguilla y Play-In, con varios enfrentamientos clave que podrían definir el cierre del torneo.

Con partidos distribuidos entre el 17 y 18 de octubre, la jornada moverá las posiciones en la tabla en todo momento. Entre los duelos más atractivos destacan el encuentro entre Monterrey y Pumas, con los de Efraín Juárez 'caminando en la corniza' de la eliminación, así como el choque entre Cruz Azul y América, que cerrará el fin de semana con uno de los enfrentamientos más esperados del campeonato.

La Liga MX se encuentra en el 'mes rosa' | Imago7

La Jornada abre en viernes

La actividad comenzará el viernes con tres encuentros que abrirán oficialmente la décimo tercera jornada. Puebla recibirá a Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc en el primer cotejo de la fecha, en un duelo de vital importancia, pues los camoteros buscan alejarse de la parte baja de la tabla. Más tarde, Atlético de San Luis se medirá ante Atlas, mientras que Tigres recibirá a Necaxa, dos partidos que podrían modificar las posiciones en la zona de clasificación.

Los equipos llegan con distintos panoramas: Tigres busca reafirmar su condición de candidato al título, mientras que Necaxa intentará sorprender como visitante. San Luis, por su parte, tratará de aprovechar su localía para sumar puntos que le permitan acercarse a puestos de Play-In, mientras Atlas busca recomponer el camino tras un torneo irregular.

Toluca busca mantenerse como el líder | Imago7

Jornada sabatina con duelos imperdibles

El sábado 18 de octubre se jugarán los duelos más esperados del fin de semana. Primero, Santos Laguna enfrentará a León, mientras que FC Juárez recibirá a Pachuca, en compromisos que podrían tener repercusiones directas en la parte media de la tabla. Prácticamente mismo horario, Toluca se verá las caras con Querétaro, en un encuentro en el que los Diablos buscarán sumar tres puntos para afianzarse en la cima de la clasificación.

Más tarde por la noche, el Monterrey de Domenec Torrent recibirá a Pumas, en uno de los enfrentamientos más relevantes del fin de semana, pues uno busca quedarse en los primeros lugares del torneo, mientras que el otro aún busca aspirar a alguno de los puestos de Play-In rumbo al final del torneo regular.

América también busca seguir en la parte alta de la tabla | Imago7

La noche cerrará con dos duelos estelares, Chivas se medirá ante Mazatlán en el Estadio Akron, con la misión de aprovechar su localía para escalar posiciones. Más tarde, Cruz Azul recibirá al América en el Estadio Olímpico Universitario, en un Clásico Joven que promete ser el gran cierre del fin de semana.

Con estos encuentros, la Liga MX Apertura 2025 retoma su ritmo rumbo al cierre de la Fase Regular, con la particularidad de que esta vez no contarán con partidos en domingo, y una gran carga de juegos en la jornada sabatina para terminar con una de las fechas de la recta final del campeonato.

Querétaro y Puebla son parte de los últimos lugares del campeonato | Imago7