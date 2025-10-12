Guido Pizarro dirige con carácter: así vive su debut como DT de Tigres

Guido Pizarro vive su primera etapa como director técnico de Tigres UANL tras asumir el cargo hace siete meses. El argentino, quien llegó al club en 2013 como jugador, conoce a la perfección la dinámica del equipo, lo que ha generado confianza entre directiva y aficionados para mantenerlo en el banquillo.

Su experiencia dentro del club es vasta: además de obtener diversos títulos como jugador y portar la capitanía, Pizarro ha transferido ese liderazgo al banquillo, logrando consolidar un equipo competitivo en poco tiempo.

Guido Pizarro | MEXSPORT

Los números de Guido Pizarro como DT

Hasta ahora, el argentino ha dirigido 30 partidos, con un registro de 13 victorias, 11 empates y seis derrotas, cifras que muestran un balance positivo en su debut como entrenador. Tigres, bajo su mando, es la mejor defensiva del torneo, con apenas 10 goles en contra.

Sus logros como DT

Entre sus momentos más destacados se encuentra su racha de cuatro victorias consecutivas ante Juárez, Toluca, Houston Dynamo y San Diego FC, combinando Liga MX y Leagues Cup. Además, logró una de las goleadas más históricas del club, venciendo al Puebla 7-0 en el Volcán. Su debut en la Liga MX también fue con triunfo, al superar a Querétaro.

Guido y Gignac | MEXSPORT

Con jugadores de élite

En su primer año como DT, Pizarro ha contado con jugadores de élite, como Ángel Correa, vigente Campeón del Mundo, quien aporta experiencia y calidad al plantel felino.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. En la temporada pasada, Tigres llevó tres partidos consecutivos sin anotar gol, enfrentando a América, Puebla y LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup, un momento crítico que puso a prueba al cuerpo técnico.

Actualmente, Pizarro se encuentra expulsado desde el juego contra Cruz Azul, por lo que no estará en la banca para el próximo partido contra Necaxa. Esta es la segunda vez que es expulsado como entrenador de Tigres; en el último Clásico Regio estuvo tres juegos fuera del banquillo.

Bronca entre Tigres y Cruz Azul | MEXSPORT

A pesar de los altibajos, Guido Pizarro ha demostrado que puede liderar a Tigres con autoridad y conocimiento del plantel, combinando la experiencia de su carrera como jugador con un proyecto táctico que busca mantener al equipo en la élite del futbol mexicano.