Guido Pizarro destacó la presencia de Nahuel Guzmán y Ángel Correa en conferencia de prensa

Luego de cerrar su preparación para enfrentar al conjunto de Cruz Azul este sábado en el “Volcán”, el DT de Tigres, Guido Pizarro declaró la importancia que es enfrentar a los capitalinos.

Entrenador Guido Pizarro | IMAGO7

“Nos enfrentamos a un gran equipo, con grandes jugadores y un modelo de juego consolidado desde hace tiempo. Esperamos un partido muy disputado, entre dos equipos que querrán tener el control del juego, buena posesión y protagonismo.”

“Mañana tenemos un gran reto contra un gran rival. Será una buena medida para nosotros, para mostrar nuestro nivel individual y colectivo. Lo enfrentamos con mucha seriedad, en casa, con nuestra gente.”

Duelo Santos vs Tigres | IMAGO7

NAHUEL EL MEJOR ARQUERO DE LA LIGA

Además mencionó lo que significa Nahuel Guzmán para la institución felina, no solo por lo que logró en tiempos anteriores, sino por lo que sigue significando en el cuadro titular, futbolística y anímicamente.

“Reconocimiento total. No alcanzará el tiempo para reconocer todo lo que significa Nahuel para nosotros y para la institución.

Desde lo deportivo, más allá de los números, creo que es el arquero más importante de la historia de esta liga, tanto por sus estadísticas como por lo que ha representado.”

Nahuel Guzmán | IMAGO7

CORREA FUERA DE LA CONVOCATORIA ARGENTINA

Guido Pizarro respondió sobre la ausencia de Ángel Correa con la Selección de Argentina para esta próxima fecha FIFA, asegurando que Correa fue parte de la prelista y que le decepciona mucho no verlo con la albiceleste.

“Ángel estaba en la prelista. Es lamentable que no haya podido estar entre los convocados. Él tiene mucha ilusión y se prepara cada día para eso. Es muy fuerte mentalmente y sabe que la pelea por un lugar en el Mundial aún es larga.

Scaloni ha demostrado que convoca a quienes rinden bien en sus clubes. Ángel está muy cerca y seguirá trabajando para lograrlo.”