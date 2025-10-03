‘Toluca más grande que Chivas y Pumas’: Sergio Dipp arremete contra los grandes

La actualidad que viven los Diablos Rojos del Toluca es para envidiarse; en menos de un año, el equipo de los Diablos levantó tres títulos, uno de liga, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup (siendo esta la más reciente), tras este periodo de éxitos, el periodista de ESPN, Sergio Dipp, reaccionó mandando un contundente mensaje a Chivas y Pumas.

Apedreada a los grandes

Luego de que Toluca venció al L.A. Galaxy de la MLS, en el duelo correspondiente a la Campeones Cup, en un partido lleno de emociones de principio a fin, el primero en reaccionar fue Dipp, quien aseguró que en este momento Toluca es más grande que las Chivas y los Pumas.

“¡Toluca más grande que Chivas y que Pumas, recientemente!”, escribió el periodista en su red social, X, luego del triunfo del equipo mexicano por un marcador de 2-3.

Poco después de su publicación, las redes reventaron a Dipp tras sus polémicas decoraciones, asegurando que por su buen momento del Toluca, no se puede demeritar lo hecho por Chivas y Pumas.

¿Cuáles son los contrastes de Toluca, Chivas y Pumas?

Los Diablos tuvieron su momento de redención en la final del Clausura 2025, luego de vencer al América en casa y así levantar su título 11 luego de 15 años de sequía, pero la cosa no quedó ahí. Meses después de vencer a las Águilas, amba escuadras se volvierona enfrentar, esta vez para disputar el Campeón de Campeones, miso que se quedó en manos de los Choriceros.

Su más reciente éxito fue la Campeones Cup, título internacional que ayudó a llenar el vacío causado por no poder ganar la Leagues Cup y que se convirtió en el tercero de manera consecutiva, situación que emociona a la fanaticada escarlata de car a la Liguilla, donde buscarán el histórico bicampeonato.

Por otro lado, Pumas es el equipo grande con más tiempo sin ser campeón en la actualidad, los Universitarios no levantan un galardón de liga desde el 2011 y su actualidad en la Liga MX, parece no ser suficiente para poder competir por estar entre los mejores.

Las Chivas del Guadalajara viven un momento similar, solo que con una distancia de tiempo menor, ya que los Rojiblancos no son campeones desde el 2017, sin embargo, el proyecto no termina por convencer a sus aficionados, además de quedarse corto en las instancias finales.

