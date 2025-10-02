Atlas vs FC Juárez: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO la Jornada 12 del Apertura 2025?

La Liga MX disputará una fecha más antes de irse a otra pausa, de nuevo por Fecha FIFA, y será un fin de semana clave para más de un equipo. La Jornada 12 puede marcar la diferencia entre aquellos clubes que mantienen esperanzas de Liguilla y los que pueden empezar a despedirse del torneo Apertura 2025.

Entre estos últimos se encuentra Atlas, por ahora en el puesto 14 con diez puntos y a una victoria de Pumas, en el décimo lugar y último que avanzaría a Play In. Sin embargo, con una derrota podría incluso caer hasta los últimos tres puestos y complicar sus aspiraciones de Liguilla.

Los tapatíos deben ganar para mantener esperanza de Liguilla | IMAGO 7

Los dirigidos por Diego Cocca ganaron por primera vez en casa la semana pasada, cuando vencieron 3-2 a Necaxa en la Jornada 11. Ahora tratarán de repetir en el Estadio Jalisco y así mantener viva su esperanza de acercarse a la clasificación a Fase Final.

Mientras que los Bravos llegan con dos triunfos al hilo que los tienen en zona de clasificación: 3-1 contra Pumas y 2-0 frente a León, ambos en casa. Por lo que con una victoria más, podrían alcanzar el sexto puesto de la tabla y meterse en zona de clasificación directa a Cuartos de Final.

Así es el historial entre Atlas y Bravos

En once enfrentamientos desde que el equipo fronterizo se sumó a la Primera División, los rojinegros tienen una clara superioridad con siete victorias. Mientras que Juárez solo ha ganado en una ocasión: en el Apertura 2022, por marcador 0-1 en la Perla Tapatía.

Los Bravos tienen dos victorias al hilo | IMAGO 7

Antes de dicho compromiso, Atlas logró cinco triunfos de forma consecutiva. Mientras que después de aquel descalabro, que se dio cuando Cocca estaba todavía en su primera etapa en el banquillo, sumaron dos victorias y tres empates, los dos últimos de forma consecutiva.

En el Apertura 2024, los dos equipos sellaron la igualada 2-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ángel Zaldívar y Áviles Hurtado hicieron los goles de Bravos en aquella ocasión, mientras que por los rojinegros marcaron Eduardo Aguirre y Luis Reyes.

Atlas tiene el balance histórico a su favor | IMAGO 7

En cuanto a su compromiso en el Clausura 2025, el más reciente en el Estadio Jalisco, el resultado fue 1-1. En aquel partido, los Bravos se adelantaron 0-1 por medio de Guilherme Castilho a los 49 minutos, pero al 77', Martín Cóccaro hizo el tanto del empate.

¿Dónde y a qué hora ver el Atlas vs FC Juárez del Apertura 2025?

Fecha : Viernes 3 de octubre de 2025

: Viernes 3 de octubre de 2025 Horario : 21:05 horas (tiempo del centro de México)

: 21:05 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Jalisco

: Estadio Jalisco Transmisión: Vix

Atlas y Juárez han empatado en sus más recientes compromisos | IMAGO 7