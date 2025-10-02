¡Fuera lo que resta del torneo! Guillermo Martínez sufre fractura y será baja varios meses

Tras haber sido goleado por América el pasado fin de semana, Pumas recibió otra mala noticia, pues Guillermo Martínez, uno de sus referentes en ofensiva, se perderá el resto del Apertura 2025 por lesión.

RÉCORD pudo saber que el delantero mexicano sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, por lo que necesitará cirugía y será baja por un tiempo prolongado.

Martínez celebra uno de sus goles en el Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Se estima que ‘Memote’ estará fuera de actividad alrededor de cuatro meses, sin embargo, el tiempo de recuperación podría variar dependiendo de su evolución.

Por ello, Efraín Juárez no podrá contar con él para el resto del torneo y posiblemente tampoco para el inicio del Clausura 2025.

Jugó lesionado vs América

Fuentes revelaron a RÉCORD que Martínez ya venía arrastrando el problema desde hace varios días, incluso, tuvo que jugar infiltrado el Clásico Capitalino.

Ante esta situación, luego de presentar más molestias, el cuerpo médico auriazul optó por atender la lesión de manera definitiva y pasará por el quirófano.

Memote Martínez estará fuera varios meses por lesión | IMAGO7

Números en el Apertura 2025

El 'Memote' ha sido objeto de muchas críticas a lo largo del torneo debido a su falta de contundencia de cara al arco, lo que lo ha llevado a ser abucheado por la afición universitaria.

Tras 11 fechas disputadas, registró cuatro goles, ninguna asistencia y recibió tres tarjetas amarillas.