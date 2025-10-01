¡Campeones! Toluca viene de atrás y vence a Galaxy de último minuto

La Campeones Cup es de la Liga MX. En un partido polémico, lleno de faltas, tarjetas amarillas y goles anulados, Toluca logró coronarse en el partido binacional con un tanto de último minuto. Con esto los Diablos Rojos levantaron su tercer título del 2025 venciendo al LA Galaxy.

Los campeones de México lograron quedar campeones tras anotar dos goles en un lapso de cinco minutos y, en tiempo añadido, marcó el gol del triunfo. Federico Pereira, el héroe de la Final del Clausura 2025 volvió a a aparecer y con un remate dentro del área le dio el triunfo a su equipo

Con este resultado, los Diablos Rojos se coronó por primera vez en el Campeones Cup, poniendo su nombre con otros cinco equipos. En cuanto a los equipos del futbol mexicano, Toluca se unió a América y Tigres como los equipos en levantar este trofeo.

Se llevaron el Campeones Cup | MEXSPORT

Así se adelanto Galaxy

Desde los primeros minutos LA Galaxy demostró que podía ser peligroso con varias aproximaciones incluso estuvieron cerca de la anotación en un contragolpe. Sin embargo, tendría que llegar una jugada más que polémica para que pudieran abrir el marcador.

Al minuto 36 Gabriel Pec recibió un balón filtrado, rompiendo la línea defensiva escarlata. Justo cuando el ofensivo de Galaxy entró al área recibió un ligero contacto de Jesús Gallardo, el cual lo mandó al pasto. En la jugada Pec también golpeó al mexicano en el rostro pero la jugada no se cambió.

Tras varios minutos de reclamos por parte de los jugadores de Toluca, Diego Fagúndez tomó el balón y, desde los 11 pasos, adelantó a su equipo ilusionando a sus aficionados con el triunfo.

Se adelantó con un penal | MEXSPORT

Toluca respondió en el segundo tiempo

Los Diablos salieron con todo en el segundo tiempo, sin embargo, tuvieron que buscar el empate ya sin Antonio Mohamed en el banquillo. El DT fue expulsado al medio tiempo por reclamar a los árbitros. Afortunadamente para el Turco, su equipo supo reaccionar.

Bastaron nueve minutos en la segunda parte para que Toluca encontrara el tanto del empate. Fue Nicolás Castro quien logró romper el cero de su equipo. El argentino se encontró con un balón fuera del área y, tras acomodarse, sacó un remate raso que entró pegado al poste.

Lograron empatar | MEXSPORT

Goles de último minuto

En los últimos diez minutos de juego, ambos equipos volvieron a romper las redes. Primero Galaxy recuperó la ventaja. Minutos después de que a Paulinho le anularan un gol por fuera de juego, Gabriel Pec puso el 2-1 con una definición en el área chica al 84.

La ventaja le duró poco a los locales pues, tres minutos después de la anotación angelina, los Diablos Rojos aprovecharon un balón parado y, tras un mal rechazo de la defensa, Franco Romero lanzó un remate raso que el portero rival no pudo detener para volver a emparejar todo.

Minutos más tarde, apareció el defensor Pereira para poner el gol definitivo. El uruguayo remató en el área chica tras un centro de Helinho y poner el 2-3 final.

Respondieron en los minutos finales | MEXSPORT