Paulinho y Alexis Vega, la dupla más letal de la Liga MX

La mejor dupla en Liga MX. Desde que juegan juntos en Toluca, Paulinho y Alexis Vega son líderes tanto en goles como en asistencias respectivamente. Asimismo, ningún otro jugador del futbol mexicano o algún otro par de futbolistas del mismo equipo tienen mejores números en conjunto que los atacantes de los recientes campeones del Clausura 2025.

Alexis Vega y Paulinho celebrando gol con Toluca | IMAGO7

Paulinho llegó a Toluca para el Apertura 2024. Desde su primer torneo, el artillero salió campeón de goleo y formó una dupla letal con Alexis Vega. Entre ambos, tomándose en cuenta el AP24, Clausura 2025 y Apertura 2025, dichos jugadores tienen 82 contribuciones de gol. El portugués acumula 34 goles y ocho asistencias (42 G y A) en estos tres torneos, mientras que el extremo mexicano suma 18 tantos y 22 pases para gol (40 G y A).



¿QUIÉNES SON LOS MÁXIMOS CONTRIBUIDORES DE GOL EN LOS ÚLTIMOS TRES TORNEOS DE LIGA MX?

En este rubro, ninguna dupla en conjunto los supera, mientras que en lo individual también están en la cima. En cuanto a contribuciones de gol por futbolista, Paulinho es el primer lugar en este lapso con 42, mientras que Alexis Vega le sigue con 40 entre goles y asistencias. Posteriormente se encuentra el mediocampista de Rayados, Sergio Canales, quien suma 23 dianas y 14 pases a gol (37 G y A).

Canales solo por debajo de Paulinho y Vega | IMAGO7

En cuarto lugar en contribuciones de gol está José Paradela, quien entre Necaxa y Cruz Azul sumó 14 goles y 18 asistencias, para tener un total de 32 entre ambas estadísticas. Y para cerrar el Top 5 se encuentra Alejandro Zendejas, extremo de América, con 16 tantos y 14 pases para gol (30 G y A).



¿QUIÉNES SON LOS MÁXIMOS GOLEADORES EN LIGA MX EN LOS ÚLTIMOS TRES TORNEOS?

Con 34 goles desde el Apertura 2024 hasta el AP25, Paulinho es el máximo goleador del futbol mexicano durante este lapso. Seguido del portugués están dos jugadores de Rayados: Germán Berterame con 26 anotaciones y Sergio Canales con 23.

En cuarto lugar de este rubro durante este mismo lapso se encuentra José Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, quien entre Xolos y América tiene 23 tantos. Y para cerrar el Top 5, se encuentra el delantero mexicano, Ángel Sepúlveda, quien como Cruz Azul ha registrado 19 goles en los últimos tres torneos.

Vega y Paulinhon celebrando con Toluca | IMAGO7



¿QUIÉNES SON LOS MÁXIMOS ASISTIDORES EN LIGA MX EN LOS ULTIMOS TRES TORNEOS?

En cuanto a asistencias en este mismo lapso, Alexis Vega lidera este departamento, pues acumula 22. Seguido de él está el mediocampista argentino, José Paradela, quien con Necaxa acumuló 13 y cinco más con Cruz Azul en este semestre, para así tener un total de 18. En tercer lugar nuevamente está Sergio Canales, con 14 pases a gol.

Empatado con el mediocampista español está el extremo de América, Alejandro Zendejas, quien suma las mismas que Canales. Y para cerrar el Top 5 de dicha estadística se encuentra Brian Rodríguez, también atacante de las Águilas, con un total de 11. Por lo tanto, Vega es el único mexicano dentro de los primeros cinco en este departamento.



¿QUÉ DUPLAS DE LIGA MX SE LE ACERCAN A PAULINHO Y ALEXIS VEGA EN ESTOS ÚLTIMOS TRES TORNEOS?

En conjunto, Alexis Vega y Paulinho acumulan 82 contribuciones de gol entre tantos y asistencias, colocándose como líderes en este rubro. La dupla que le sigue en este sentido es la de Rayados, conformada por Sergio Canales y Germán Berterame, quienes cuentan con 49 goles y 15 asistencias, para así tener un total de 64 entre las dos estadísticas.

La pareja que le sigue es la de América, en la cual los máximos contribuidores son Brian Rodríguez (12 goles y 11 asistencias) junto con Alejandro Zendejas (16 goles y 14 asistencias) con un total de 53 entre ambos. Y para cerrar el Top 4 están Ángel Sepúlveda y Rodolfo Rotondi de Cruz Azul, pues entre los dos tienen 45 goles y asistencias.

PAULINHO Y ALEXIS VEGA SUPERARON A JOSÉ SATURNINO CARDOZO Y VICENTE SÁNCHEZ EN SU PRIMER AÑO JUNTOS

Asimismo, Paulinho y Alexis Vega superaron a dos históricos del Toluca. En su primer año juntos, el portugués y el mexicano hicieron 43 goles y 22 asistencias. Por otro lado, José Saturnino Cardozo y Vicente Sánchez, en sus primeros dos certámenes, hicieron menos anotaciones.

Entre Invierno 2001 y Verano 2002, el atacante paraguayo y el uruguayo convirtieron 37 tantos. Sin embargo, en su tercer certamen José Saturnino Cardozo se ‘desató’ y fue cuando estableció el récord de más goles en una temporada regular con 29. Sin embargo, en los primeros dos certámenes Alexis Vega y Paulinho hicieron más goles que esta dupla histórica.

Cardozo y Vicente Sánchez | IMAGO7