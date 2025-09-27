¡El campeón está que arde! Toluca vence 3-1 y es líder absoluto

El actual campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, continúan mostrando su calidad en el terreno de juego, aunado a la autoridad que han conseguido cada que juega en su casa. Ahora en la Jornada 11, el 11 veces campeón fue verdugo en su infierno de unos cañoneros de Mazatlán que poco pudieron hacer.

Duelo Toluca vs Mazatlán I IMAGO7

Estos diablos vuelan

En una fría noche en el Estado de México, el Toluca de Antonio Mohamed volvió dar una exhibición digna del campeón, pues ante Mazatlán, los locales no soltaron en ningún momento la esférica; con triangulaciones y pases entre líneas buscando a los extremos, lo Diablos poco a poco fueron advirtiendo el marco de Ricardo Gutiérrez.

Luego de buscar por el costado izquierdo una combinación de Mauricio Isaís y Alexis Vega, en una jugada de saque de banda, los Choriceros cobraron rápido y de las manos de Alexis, la bola cayó en las piernas de Héctor Herrera. ‘HH’ con toda su experiencia condujo el balón y en los linderos del área soltó un disparo al palo izquierdo que levantó de las butacas a toda la afición.

Gol de Héctor Herrera a Mazatlán I IMAGO7

Luego de que Herrera puso 1-0 arriba a los locales, el equipo comenzó a quitar el pie del acelerador poco a poco, cediendo incluso por momento el balón a Mazatlán, sin embargo, los cañoneros mostraron poca claridad en el ataque y solo lograron un par de disparos por parte de Ánderson Duarte y Nico Benedetti.

La última jugada del primer tiempo trajo el momento inverosímil, pues casi 20 minutos después de anotar su golazo, Herrera sería expulsado tras una revisión en el VAR por un plancha en el medio campo.

Segundo tiempo de trámite

En el arranque de los segundos 45 minutos, los dirigidos por Robert Dante Siboldi, ya con un hombre de más, trataron de armar un sistema más ofensivo, buscando a Duarte, a través de pases entre líneas o centro de parte de Mauro Zaleta y e Iván González, sin embargo, la defensa de Toluca no cedió.

Segundo gol de Toluca I IMAGO7

Gracias al adelantamiento de líneas por parte de Mazatlán y su búsqueda de ir al frente, el equipo de Toluca aprovechó los espacios y apenas cinco minutos después del arranque del segundo tiempo, un tiro de esquina por el sector izquierdo se convirtió en el segundo gol de la noche, gracias a una serie de rebotes que al final mano al fondo el defensor, Bruno Méndez.

Pese a los intentos de los Cañoneros de ir al frente, la ordenada zaga de Mohamed no cedió en ningún momento y de esta manera consiguieron llevarse el cero en el arco.

Ya en los minutos finales, los Diablos con todo y un hombre menos, consiguieron un tercer tanto gracias a un penal bien cobrado por su goleador, Paulinho. Por su parte, Mazatlán consiguió el del descuento de la mano de Benedetti. Con este resultado, Toluca se convierte en el líder absoluto del Apertura 2025.

Tercer gol de Toluca I IMAGO7