Julio González 'se come' el segundo gol de Chivas en la victoria del Rebaño ante Puebla

Este sábado, después de que el partido se tuvo que posponer por cuestiones climatológicas, Chivas y Puebla por fin pudieron jugar su encuentro correspondiente a la jornada 10 de torneo Apertura 2025, donde el Rebaño se llevó el triunfo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Después del primer gol de "El Cotorro" González, Chivas puso el segundo gol a los 12 minutos de juego, gracias a un disparo de fuera del área de Omar Govea, balón que le picó un poco antes a Julio González y se metió al arco poblano.

¡Gool de Chivas!



Omar Govea saca un potente disparo que termina en el fondo de la red#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotaneroExtra@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/rNxqJbqxyX pic.twitter.com/WjLHPkrn7P — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2025

Govea aprovechó las malas condiciones de la cancha para sacar un balazo un par de metros antes del área de Puebla, el esférico fue botando y, aunque González llegó bien, la pelota terminó en la red del cuadro de La Franja.

Chivas solo necesito marcar estos dos goles para poder llevarse el triunfo, sumando su segunda victoria de forma consecutiva, la jornada pasada, los rojiblancos vencieron a los Rayos de Necaxa.

El césped fue factor en el gol de Govea | IMAGO7

Chivas en puestos de Play-In

Después de las dos victorias del Rebaño Sagrado, Chivas sube a la novena posición de la tabla general, desplazando a los Pumas y León, esta es la primera vez que el equipo de Gabriel Milito está en zona de calificación

El encuentro en Ciudad Universitaria de la próxima semana, donde Chivas visita a Pumas, sería decisivo para las aspiraciones de ambos equipos, cuando quedarán cinco jornadas para el cierre del torneo regular.

El Rebaño logra su segundo arco en cero en el torneo regular, siendo la primera vez que 'El Tala' Rangel deja su portería imbatida y Chivas consigue la victoria.