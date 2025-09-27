Chivas vence al Puebla con golazo incluido del Cotorro González

Chivas derrotó 0-2 a Puebla en la Jornada 11 del Apertura 2025, en un encuentro marcado por las malas condiciones del terreno de juego en el Estadio Cuauhtémoc, tras la tormenta que cayó un día antes. El Rebaño Sagrado supo adaptarse mejor al contexto y se llevó tres puntos valiosos.

El marcador se abrió apenas al minuto 5. Bryan González aprovechó una gran asistencia de Richard Ledezma y definió con frialdad para adelantar a los tapatíos, poniendo de inmediato el partido cuesta arriba para los camoteros.

Golazo de Bryan González l IMAGO7

La presión rojiblanca no cesó y Omar Govea aumentó la diferencia con el segundo tanto de la noche. El mediocampista selló el 0-2 y confirmó el dominio del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Uno de los momentos más tensos llegó con la expulsión que parecía inminente para Santiago Sandoval. Sin embargo, el árbitro revisó la jugada en el VAR y decidió revertir la tarjeta roja, permitiendo que el jugador continuara en la cancha.

El inicio del segundo tiempo trajo malas noticias para el Rebaño: Bryan González tuvo que abandonar el partido por molestias físicas, dejando su lugar a Miguel Gómez. Minutos más tarde, Richard Ledezma también salió lesionado al 68’, ingresando en su lugar Isaác Brizuela, quien sumó sus primeros minutos en este torneo.

Chivas gana en Puebla l IMAGO7

Una cancha en mal estado

El duelo estuvo condicionado por el mal estado de la cancha. El lodo y las zonas dañadas complicaron el juego y dejaron a los futbolistas completamente manchados, evidenciando las secuelas de la lluvia caída el día previo.

Potrero en el Cuauhtémoc l IMAGO7

Racha positiva de los tapatíos

Con este resultado, Chivas hiló su segunda victoria consecutiva tras imponerse a Necaxa y Puebla. El proyecto de Gabriel Milito comienza a mostrar solidez, sumando puntos que los mantienen en la pelea en la parte alta de la tabla general.

Próximo reto: Pumas en CU

El Rebaño Sagrado continuará su camino en el Apertura 2025 con otra dura visita. En la jornada 12 enfrentarán a los Pumas en Ciudad Universitaria, buscando mantener el paso firme y seguir escalando posiciones.

Duelo entre Puebla y Chivas l IMAGO7