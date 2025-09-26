Tormenta en Puebla retrasa el juego entre La Franja y Chivas

Una vez más en menos de diez días un partido de Guadalajara se ha retrasado debido al mal clima alrededor de los inmuebles en los que se disputarán sus encuentros. Primero, fue en su propio Estadio Akron, en el duelo pendiente de la Jornada 1 en donde recibieron a Tigres cuando cayó un auténtico diluvio, causando que no pudiera comenzar el partido a las 7:07 PM, la hora en la cual estaba previsto que iniciara.

Aquel compromiso tuvo que comenzar dos horas después, debido a que el nuevo drenaje de la cancha tapatía funcionó de la mejor manera posible. Ahora, en el marco de la Jornada 11, para que Puebla reciba a Guadalajara, en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la lluvia y una tormenta eléctrica vuelven a aquejar un partido del Rebaño.

Retraso del juego se hace oficial | Captura

Cancha en malas condiciones

Con una importante lluvia cayendo en Puebla, el partido oficialmente ha retrasado su horario de inicio, pues de momento, las autoridades correspondientes de la Liga MX y Protección Civil se reunirán para poder definir si el partido se juega más tarde o bien, si se cambia de día para evitar alguna circunstancia extra de peligro por las malas condiciones de la cancha.

Aunque la tormenta eléctrica cese, parece ser que el principal problema será el terreno de juego, pues con tanta lluvia, todo tendría que quedar en óptimas condiciones para que el partido que cierra la jornada de viernes se pueda llevar a cabo. De momento, la liga ha anunciado que la reunión se llevará a cabo lo más pronto posible para poder definir.

El terreno de juego está inundado | ESPECIALES

¿Chivas es la mala suerte?

Tal y como sucedió en su partido contra Tigres, Guadalajara vive un nuevo retraso de juego, esta vez ante el último lugar de la tabla de posiciones. La gran diferencia con aquella noche del 17 de septiembre es la hora, pues en dado caso de que para este encuentro de Fecha 11 se tuvieran que esperar dos horas, el partido tendrá que cambiar de día, por lo que el calendario sufrirá cambios de nueva cuenta.

Sin tener en cuenta que el partido cuenta con peligro de no jugarse este día viernes, los equipos anunciaron sus alineaciones, con Chivas alineando con R. Rángel; J. Castillo, L. Romo, B. González, R. González, R. Ledezma; O. Govea, D. Campillo, E. Álvarez; S. Sandoval y A. González; mientras que Puebla alinea con: Julio González, Juan Fedorco, Nicolás Díaz, Fernando Monárrez, Miguel Ramírez, Raúl Castillo, Pablo Gamarra, Owen González, Alejandro Organista, Emiliano Gómez y Ricardo Marín.

Ricardo Marín se reencuentra con Chivas | X: @ClubPueblaMX

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX?