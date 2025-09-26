'Memote' Martínez es duda para enfrentar el Clásico Capitalino ante América

Uno de los principales problemas que ha tenido Pumas en el presente Apertura 2025 es la falta de delanteros, además de que los rumores apuntan a que Anthony Martial, hoy en día jugador de Monterrey, estaba en pláticas para ser futbolista de los universitarios, teniendo un desenlace desafortunado para el equipo del Pedregal.

Ahora, previo a su duelo en contra de América en la Jornada 11 del torneo, Guillermo Martínez se perfila para ser una de las bajas del cuadro auriazul, dejando la responsabilidad de las anotaciones en manos de sus compañeros al ataque, siendo algunos de ellos, los recién llegados al club y que vivirán su primer clásico en contra de las Águilas.

Martínez se perderá el duelo más importante para Pumas | Imago7

¿Qué le pasó a 'Memote'?

La muy posible baja de Guillermo Martínez se debe a que en el partido ante los Bravos de Juárez, mismo que los auriazules perdieron con marcador de 3-1 como visitantes, el jugador salió lesionado con una molestia en uno de sus pies, siendo esta una dolencia bastante significativa que lo deja con muy pocas posibilidades de aparecer ante los azulcremas en el marco de uno de los partidos más importantes de todo el torneo.

Ante la baja, todo apunta a que tendrán que ser sus compañeros en la delantera tendrán que cargar con toda la responsabilidad de los hipotéticos goles para tratar de ganarle a su acérrimo rival, ya que precisamente, el autor del gol en contra de los fronterizos fue Martínez, aunque desafortunadamente no pudo completar todo el compromiso.

Dolorosa ausencia para el Clásico | Imago7

A la posible baja de 'Memote', se suma la ausencia confirmada de José Luis Caicedo, también desarrollada a partir del encuentro ante los Bravos, ya que el jugador colombiano fue expulsado en el minuto 68, casualmente tan solo diez minutos después de que el delantero mexicano anotara lo que hasta el momento es su último gol en el torneo.

A la caza del Águila en busca de la redención

Pumas por el momento se encuentra en la novena posición de la tabla con 13 puntos, teniendo la misma cantidad de victorias y derrotas con tres, pero con una mayoría de empates con cuatro. Ante la ausencia de 'Memote', los de la UNAM tendrán que mejorar la cuota goleadora, ya que de momento, la diferencia de goles se encuentra en cero, habiendo recibido 13 goles y anotado la misma cantidad en diez partidos disputados dentro del certamen.

Caicedo se suma a las bajas del club auriazul | Imago7

De hecho, el mayor goleador en solitario del campeonato de Liga MX para Universidad es Martínez, quien cuenta con cuatro goles en 811 minutos jugados; quien le sigue en el elenco auriazul es Jorge Ruvalcaba con tres y casualmente, quien está tan solo un peldaño por debajo de ellos es el refuerzo procedente de Chivas, José Juan Macías, quien ya ha anotado dos veces en el Apertura 2025.

Efraín Juárez ahora tendrá que afinar los detalles de su equipo, pues por ahora tiene algunas lesiones que no le permiten tener plantel completo para el duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero al mismo tiempo, dándole una oportunidad de ver a sus demás jugadores en un partido como titulares, tratando de competir por un puesto cuando Martínez regrese totalmente recuperado.