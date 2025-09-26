Álvaro Fidalgo lanza 'dardo' a Pumas previo al Clásico Capitalino

Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, mencionó que los Clásicos más importantes para las Águilas son ante Pumas y Chivas. Además de dejar a un lado la rivalidad contra Cruz Azul, el capitán americanista dejó en claro que en esta clase de partidos no solo se juegan tres puntos, sino que también está en disputa el orgullo entre aficiones y no dejó de remarcar que al ser el equipo más grande del futbol mexicano, buscan ganar todos los encuentros.

Previo al Clásico Capitalino de este Apertura 2025, Fidalgo señaló que desde que llegó a la Liga MX, las rivalidades ante Chivas y Pumas las considera las más importantes para América. A pesar de que a Cruz Azul los ha enfrentado en instancias definitivas en los últimos dos años, aún los dejó un escalón por debajo del Rebaño y los Felinos, no sin antes reiterar que las Águilas son el equipo más grande y lo demuestran en cada partido.

“Cuando llegué los más importantes para mí eran Chivas y Pumas. Para mí, Cruz Azul después de esta rivalidad que tuvimos en estos últimos dos años en Finales y Semifinales, los Cuartos también cuando nos tocó en Concachampions, la rivalidad creció mucho, se hizo un partido grande. No sé si al nivel de Chivas y Pumas en lo emocional, pero es un partido muy importante. Pero me da igual, siempre quiero ganar los tres, el más grande somos nosotros y eso es lo único que importa”, mencionó.

Sobre qué Clásico le duele perder más, Álvaro señaló que no tiene uno en específico, pues a él lo motiva ganar cada partido. Sin embargo, reconoció que en los Clásicos ante Chivas y Pumas se juega más que los tres puntos, pues apuntó que también está de por medio el orgullo de los jugadores y de la misma afición.

“A mí me duele perder cualquier partido, me da igual que sean Chivas, Pumas, Cruz Azul, Mazatlán o Juárez. Aún así, cuando juegas un Clásico se juega mucho más que tres puntos, te estás jugando el honor, el respeto, hay mucho juego entre las aficiones, estás defendiendo la camiseta que llevas puesta, pero te aseguro que me duelen todos los partidos cuando se pierde o empata. No me gusta perder ni en las canicas”, agregó.

¿CÓMO LE HA IDO A ÁLVARO FIDALGO CUANDO ENFRENTA A PUMAS?

Desde su llegada al futbol mexicano, Álvaro Fidalgo ha enfrentado a Pumas en 10 ocasiones. En esos duelos, América tiene un saldo de cuatro victorias, tres empates y el mismo número de derrotas. En cuanto a estadísticas individuales, el mediocampista español registra un gol en el Clásico Capitalino, el cual fue en el torneo anterior cuando las Águilas ganaron 0-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

¿CÓMO HAN QUEDADO LOS ÚLTIMOS CINCO CLÁSICOS CAPITALINOS?

Aunque las realidades de ambos equipos son diferentes, el balance en los últimos encuentros han sido parejos. En los cinco partidos más recientes, América tiene un saldo de dos victorias, mismas que el Club Universidad Nacional, mientras que solo han empatado encuentros una ocasión. Del lado de Pumas registran cuatro goles a favor, apenas uno menos que las Águilas en este lapso.