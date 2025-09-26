¡Por la historia! Gallos Blancos en busca de su segunda victoria ante Tigres en 15 años

Querétaro recibirá este domingo a Tigres en el Estadio Corregidora, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Rompieron sequía en 2024

Los Gallos llegan con la intención de repetir lo hecho el torneo pasado, cuando sorprendieron y derrotaron 1-0 a los Felinos en la fecha 8 del Apertura 2024.

Ese triunfo fue histórico para los queretanos, ya que en los últimos 15 años apenas han podido vencer a Tigres en una ocasión.

Última victoria | IMAGO7

¿Desde cuándo no ganaban en casa?

La primera ocurrió en el Apertura 2009, también con marcador de 1-0, y después vino una larga sequía de resultados positivos frente a los regiomontanos.

Última victoria | IMAGO7

16 juegos de Tigres sin perder

Entre el 2009 y el 2024 disputaron 16 partidos en La Corregidora, donde Tigres siempre salió con puntos. En ese lapso, los felinos consiguieron ocho victorias y en otras ocho ocasiones firmaron empates, haciendo de la cancha queretana un territorio favorable.

La racha se rompió en 2024, cuando Querétaro logró imponerse con un gol solitario, un resultado que devolvió confianza a la afición y que ahora tratarán de repetir frente a un rival de jerarquía.

Querétaro | IMAGO7

Tigres, por su parte, llega con la etiqueta de favorito, consciente de que la historia reciente está de su lado y que suele sumar en sus visitas a Querétaro. Sin embargo, el recuerdo fresco de la última derrota obliga al cuadro regiomontano a no confiarse.

El encuentro promete ser atractivo, con unos Gallos que buscarán hacerse fuertes en casa y un Tigres que aspira a mantener su hegemonía en este enfrentamiento.

Tigres | IMAGO7