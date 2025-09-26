El delantero uruguayo, Gabriel Fernández, que en un inicio fue relegado de Cruz Azul y no entraba en los planes de Nicolás Larcamón, se ha convertido en una pieza clave para mantener el invicto cementero. Su presente contrasta con aquel arranque en el que parecía no tener cabida en la plantilla.

El 'Toro' fue relegado a entrenar con la Sub 21 en los primeros días del torneo. La directiva y el cuerpo técnico tenían como prioridad la llegada de Luka Jovic, quien finalmente rechazó la oferta para jugar en México. Esa negativa abrió nuevamente la puerta para que los ojos se fijaran en Fernández, quien no perdió ritmo y continuó preparándose en silencio.

'Toro' encendido | IMAGO7

Su respuesta dentro del campo ha sido inmediata y contundente. Con apenas 356 minutos disputados, Gabriel Fernández suma cuatro anotaciones y se coloca como el tercer delantero más efectivo del campeonato. Su promedio es de un gol cada 89 minutos, sólo superado por Helinho de Toluca (78 minutos) y José Juan Macías (34 minutos).

¿Cuáles han sido sus goles más importantes?

Más allá de las estadísticas, los goles de Fernández han llegado en momentos clave. En su reaparición, marcó al minuto 82 contra Santos para sentenciar el 3-2 en Ciudad Universitaria. Posteriormente, anotó desde el manchón penal al 65’ frente a Pachuca, contra Querétaro en CU volvió a responder al minuto 83 para rescatar el empate 2-2.

Esos tres goles del Toro significaron siete puntos vitales para Cruz Azul, todos en situaciones de máxima presión. Lejos de ser goles de trámite, cada aparición del uruguayo ha tenido un impacto directo en la tabla y en la continuidad del invicto celeste en el torneo.

El técnico Nicolás Larcamón también ha tenido un papel determinante en esta transformación. Aunque al inicio no lo tenía en sus planes, decidió tenderle la mano cuando vio su compromiso en los entrenamientos. Con el tiempo, ese voto de confianza se tradujo en minutos sobre el campo y en goles que cambiaron partidos.

"Me encontré con un jugador que siente los colores como pocos", aseguró Larcamón.

"Por suerte no solo son grandes futbolistas, sino que son grandes compañeros, grandes personas. Me saco el sombrero porque tienen una humildad no común en centros delanteros. Tenemos muy bien cubierta la posición y sobre todo con gente con un espíritu muy colectivo", habló sobre Gabriel y Ángel Sepúlveda.

