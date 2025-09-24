Cruz Azul sigue con el paso firme en el Olímpico Universitario. Vino de atrás para empatar el duelo 2-2 ante Querétaro. Sin embargo, terminó con la seguidilla de victorias. Nicolás Larcamón quedó con siete partidos ganados al hilo.

Cruz Azul mantiene el invicto | IMAGO7

El duelo arrancó con buen ritmo y pronto llegó la primera alegría para los celestes. Al minuto 14, José Paradela abrió el marcador luego de una gran asistencia de Luka Romero. El argentino firmó su tercer tanto del torneo para adelantar a los locales.

La ventaja duró poco. Apenas cinco minutos después, Santiago Homenchenko apareció para empatar el partido con un remate certero que silenció a la afición cementera. Querétaro demostró carácter y no tardó en poner contra las cuerdas a los de Nicolás Larcamón.

Querétaro tomaba la ventaja 2-1 | IMAGO7

UNA NOCHE ESPECIAL PARA DOS JUGADORES

El partido también dejó capítulos especiales en lo individual. Jorge Rodarte tuvo su debut en Primera División defendiendo los colores de Querétaro, mientras que Willer Ditta alcanzó la cifra de 100 partidos disputados con Cruz Azul, consolidándose como pieza clave en la defensa celeste.

EL GOLAZO

El golpe más duro para La Máquina llegó al minuto 35. Santiago Homenchenko sorprendió a Kevin Mier, adelantado en el campo, y desde atrás de la media cancha disparó para clavar un golazo que firmó su doblete y dejó helada a la afición en CU.

La segunda mitad se tornó ríspida y con polémica. Primero, al 62’, el árbitro expulsó a Jhojan Julio de Querétaro. Sin embargo, la ventaja numérica le duró poco a Cruz Azul, ya que Luka Romero vio la tarjeta roja al 74’ tras la revisión del VAR, dejando a ambos equipos con 10 jugadores.

Pero los dirigidos por Nicolás Larcamón no bajaron los brazos y al minuto 83, Gabriel Fernández empató el marcador 2-2. Ahora La Máquina visitará a Xolos en la siguiente Jornada.

Toro Fernández macó el del empate | IMAGO7