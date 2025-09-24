Jesús Corona se despide del futbol: su formador Raúl Morales y Fernando Quirarte recuerdan su legado

A unos días de la despedida de Jesús Corona del futbol profesional, Raúl Morales, el entrenador de porteros que lo descubrió y lo formó desde niño, recordó con orgullo cómo lo llevó de ser un diamante en bruto a convertirse en el guardameta histórico de México. “Claro que no me equivoqué, siempre lo manifesté, para mí era, es y será el mejor portero de México”.

Corona en sus inicios | CORTESÍA

Morales relató que conoció a Corona casi por casualidad. “Yo entrenaba un equipo de socios de Atlas Colomos y fui a ver otra cancha donde jugaban niños. Ahí veo a Chuy y me pregunto: este qué hace aquí. Me acerqué a su papá y le dije: ‘¿Por qué su hijo está aquí? Mejor déjeme llevarlo al Atlas’. Lo convencí y me lo llevé. Empezó a trabajar conmigo, lo fui formando en todas las categorías, hasta llegar a la mayor. En ese tiempo debutó porque Navarrete, el titular, se lesionó, y yo les dije: ahí está Chuy”, dijo en entrevista a RÉCORD.

Así eran los entrenamientos de Jesús Corona

No todo fue fácil en la carrera de Chuy. Morales reveló que incluso en momentos de duda y bajo rendimiento lo ayudó a reencontrarse. “Una vez me habló su papá y me dijo: ‘Chuy no está bien, perdieron en Toluca, ¿no habrá modo de que venga a México para ayudarlo?’ Yo le contesté: si me habla él, voy. Esa noche me llamó y conseguimos un espacio atrás de La Noria, junto al panteón, en un vivero. Ahí armamos un arco y lo recuperé en 15 días. Volvió a su nivel de siempre”.

Hijo de Jesús Corona, talento prometedor en la portería

El legado de Chuy no termina en él. Morales reveló que su hijo José Miguel, quien desde pequeño acompañaba a su padre a los entrenamientos, también mostró talento bajo los tres palos. “Cuando entrenábamos en La Noria, él me pedía hacer los mismos ejercicios que su papá. Tiene muy buenas facultades, puede ser mejor que Chuy”, aseguró.

Corona y su familia | CORTESÍA

¿Qué dijo Fernando Quirarte sobre Jesús Corona?

Fernando Quirarte era el DT de Atlas y por una lesión de Armando Navarrete el 15 de febrero del 2003, decidió que era el momento de Chuy.

“Que disfrute como disfrutó su debut, hoy llega un momento que a todos los jugadores les toca, siempre hay un principio y un final, y hoy creo que lo de Chuy será interesaste porque tuvo una bonita carrera”, mencionó.

Guantes de Corona | IMAGO7

“El legado es muy bueno, Chuy hizo cosas muy interesantes, siempre con una personalidad fuerte y con liderazgo, yo creo que deja un buen legado”, dijo Fernando.

El próximo sábado marcará el capítulo definitivo en la carrera de Jesús Corona. Hoy, defendiendo la portería de Xolos de Tijuana, disputará su último partido como profesional frente a Cruz Azul, el club donde escribió gran parte de su historia.