"Puede hacer lo que quiera": Jaime Lozano opinó sobre el regaño de Armando Martínez, presidente de Pachuca

Con dos empates y cuatro derrotas en sus últimos seis juegos, el crédito de Jaime Lozano al frente de Pachuca empieza a agotarse. Los Tuzos empataron 2-2 en su visita a Puebla, resultado que encendió más las alarmas al interior del club hidalguense, en el cual las cosas no marchan bien.

El pasado fin de semana, antes de la visita al Estadio Cuauhtémoc, Pachuca recibió en el Estadio Hidalgo a Gallos Blancos de Querétaro, que se impusieron de forma inesperada 0-2. Tras dicho partido, se filtraron audios de un supuesto regaño del presidente del club, Armando Martínez, por lo mal que está el equipo.

Armando Martínez regañó a los jugadores | MEXSPORT

Al respecto, Lozano consideró que el directivo está en su derecho de reaccionar de esa forma ante el mal paso del equipo. "Él puede hacer lo que quiera, es su equipo, él está todos los días y siempre está poniendo la cara y el ejemplo para que hagamos lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia de este club".

¿Qué dijo Jaime Lozano sobre el regaño de Armando Martínez?

El estratega destacó que Martínez "es gente de futbol" y que es un presidente muy vinculado al equipo. "Es gente que ha construido algo muy importante, que con muchos menos recursos que otros clubes ha hecho cosas muy importantes para el futbol mexicano, que tiene la mejor cantera del futbol nacional por algo".

Pachuca atraviesa un momento difícil | MEXSPORT

"Ha sacado jugadores a todos lados, no solamente a los distintos equipos de la Liga MX, ha vendido al extranjero y es normal, son unos dueños y presentes, es un presidente muy presente", declaró el 'Jimmy' cuando se le cuestionó sobre el audio filtrado del regaño en el Hidalgo el pasado sábado.

Por otra parte, dejó entrever que Armando Martínez no le ha dado un ultimatum y que, al menos por ahora, continuará al frente de Pachuca. "Es poca gente que confía en los procesos y por eso nosotros nos sentimos en deuda, porque sabemos que podemos y debemos estar mejor de lo que estamos el día de hoy".

Lozano aseguró que Martínez es un presidente presente | MEXSPORT

Los próximos partidos de Pachuca

Después de este partido, los Tuzos regresarán a la Bella Airosa, donde recibirán a Atlético San Luis, el próximo sábado 27 de septiembre en la Jornada 11. Posteriormente, visitarán a Necaxa el viernes 3 de octubre, en el último partido antes de la segunda Fecha FIFA de este semestre.

Por ahora, los Tuzos se mantienen en zona de Play In, en el octavo puesto, con 14 puntos y no hay resultado en el resto de la Jornada 10 que los saque de ahí. No obstante, si no sale pronto de su racha podría quedar fuera ya que Pumas, León, Chivas y Atlético San Luis están al acecho para mejorar su posición en la tabla.

Pachuca cayó ante Querétaro en la Jornada 9 | MEXSPORT