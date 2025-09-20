Querétaro sorprende y se lleva la victoria de Pachuca

Querétaro dio la campanada y derrotó 2-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, una de sus victorias más importantes del Apertura 2025.

Los Gallos tomaron ventaja temprano en el encuentro gracias a un penal bien ejecutado por Santiago Homenchenko al minuto 11. Antes del descanso, el ecuatoriano Jhojan Julio amplió la diferencia con un disparo que selló el 2-0 al 45’.

Mexsport

Aunque los dirigidos por Jaime Lozano reaccionaron en la segunda mitad, realizaron modificaciones tácticas y buscaron recortar distancias, no lograron vulnerar el arco queretano.

El triunfo otorga aire fresco a Querétaro, que se mantenía en la parte baja de la tabla, pero suma tres puntos valiosos de cara a lo que viene. Su siguiente reto será de alta exigencia: el próximo miércoles enfrentarán a Cruz Azul.

IMAGO7