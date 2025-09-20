¡Lamentable! Afición de Mazatlán y Atlas protagonizan golpiza

Una vez más la violencia se hizo presente en los estadios de México. Aficionados de los cañoneros fueron captados golpeando a un puñado de atlistas luego del partido entre Mazatlán y los rojinegros del Atlas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025.

Duelo Mazatlán vs Atlas I IMAGO7

Sin represalias ni comunicados

Luego de que el video que circula en redes sociales mostrará al grupo de personas en un conato de bronca, la policía de Mazatlán no ha reportado un informe de heridos, incluso ninguno de los equipos se ha mostrado al respecto, ni la Liga MX dio un comunicado sobre lo ocurrido.

Aunque varios testigos indican que la bronca fue iniciada por la gente de los zorros, en el video se muestra que la golpiza viene por parte de un gran sector de los cañoneros contra apenas contables del equipo de Guadalajara. Afortunadamente, otro sector de aficionados pudo detener el duelo antes de que pasara una tragedia.

Afición de Mazatlán golpea a la de Atlas. pic.twitter.com/SVq38dEOAI — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 20, 2025

El altercado ocurrido luego del empate a uno entre Mazatlán y Atlas, es otro de los tantos momentos ‘grises’ que ocurren en los estadios de la República Mexicana y que ni equipos ni liga han podido detener.

Se espera que tras la publicación del video y su circulación en redes, los equipos involucrado puedan dar un informe sobre lo ocurrido y encontrar a las personas involucradas, así como también iniciar una investigación tal y como lo establece el protocolo de la Liga MX.

Estadio El Encanto de Mazatlán I IMAGO7