Eduardo Berizzo se sincera tras goleada que sufrió León: 'Esto tiene que ser un antes y un después'

Después de la goleada que Xolos de Tijuana le propinó a León, Eduardo Berizzo, entrenador de La Fiera, comentó en rueda de prensa su frustración por la misma. El argentino expresó que un resultado así debe ser tratado como un antes y un después.

"Lo primero es que cuando sales a jugar un partido de nivel tienes que estar con otra atención, con otra concentración, con una tensión dentro del partido. Nos hicieron demasiado daño, permitimos centros, balón detenido. Cuando no estás tenso y no juegas a tope, pasa lo que pasó. Para nosotros esto tiene que ser un antes y un después, fue un equipo más enchufado que nosotros", comentó el argentino.

Berizzo, además de criticar la falta de intensidad de los suyos, también lo hizo por la falta de presencia a balón parado. El conjunto de los Xolos anotó dos de sus cinco goles gracias al balón parado, uno por tiro de esquina y el otro por una jugada fabricada en tiro libre.

"Creo que todos los aspectos del juego los hemos resuelto mal, en el juego, en el juego de balón detenido. Nos convirtieron goles con una jugada que ya habían demostrado en otros partidos, con su volante de contención, con el juego aéreo de su central. Ante un resultado así es poco lo que puedo explicar, no nos salió nada, ha sido una noche mala evidentemente. El partido se rompe desde muy temprano, 3-0 a los 28 minutos habla de que nada nos salió como queríamos", sentenció el entrenador.

La ausencia de James

Una de las ausencias más significativas de La Fiera en el partido fue la de James Rodríguez, quien no fue ni a la banca. Berizzo aseguró que, pese a los rumores, la ausencia del colombiano fue por molestias físicas y no por el pasto sintético del Estadio Caliente.

"No, con James (Rodríguez) nunca hubo un tema con el sintético, ni nada. Simplemente está arrastrando una lesión en el tendón de Aquiles y por eso no estaba disponible", aseveró Eduardo Berizzo.

