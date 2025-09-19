Xolos de Tijuana arman fiesta con refuerzos europeos y golean al León

En una noche redonda en el Estadio Caliente, los Xolos de Tijuana dominaron de principio a fin y se impusieron con una contundente goleada 5-0 sobre León, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025.

El conjunto fronterizo dio el primer aviso al minuto 8 con un disparo lejano de Iván Tona, y apenas cuatro minutos después abrió el marcador, Frank Boya conectó un sólido remate de cabeza tras centro de Alan Vega por la banda izquierda para el 1-0.

Liga MX l IMAGO7

No aflojaron

La presión de los locales no cesó y al 16’, Jackson Porozo amplió la ventaja con otro cabezazo, ahora en un tiro de esquina. Más tarde, al 29’, Rafael Fernández firmó el tercero con un derechazo dentro del área, pegado al poste izquierdo del arquero. Con ese 3-0, Xolos se fueron al descanso en control absoluto.

Xolos golean l IMAGO7

Refuerzos se hacen presentes

León buscó reaccionar en la segunda mitad, pero no logró concretar sus llegadas. En cambio, Tijuana volvió a golpear al 76’, cuando Ezequiel Bullaude aprovechó un servicio por izquierda y definió dentro del área para el cuarto.

Ya en tiempo de compensación, al 93’, Shamar Nicholson cerró la goleada con un disparo cruzado para sellar el 5-0 final.

Con este triunfo, Xolos alcanzan 16 puntos y de manera momentánea se colocan en la cuarta posición de la tabla.

Tijuana l IMAGO7