Confirman asesinato de exjugador de León en su natal Ecuador

El futbol ecuatoriano vuelve a teñirse de luto. Jonathan González, mediocampista de 30 años, fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, el lugar que lo vio nacer y dar sus primeros pasos como profesional.

Según los primeros informes, el jugador fue atacado y las imágenes que circulan en redes sociales han provocado conmoción y terror, no solo en la ciudad esmeraldeña sino en todo el país.

González perdió la vida en Ecuador | MEXSPORT

Este hecho se suma a la ola de violencia que sacude al Ecuador y que ya alcanzó al deporte. Apenas la semana pasada, en Manta, se registró otro ataque armado que cobró la vida de futbolistas del club Exapromo Costa, de segunda categoría, en un nuevo capítulo del sicariato que golpea a la nación.

González tuvo una trayectoria amplia en el balompié sudamericano y mexicano. Militó en Independiente del Valle, Leones Negros, Dorados de Sinaloa, León de México, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de julio, su último equipo antes de su fallecimiento.

El mediocampista fue parte de la histórica plantilla de Independiente del Valle que alcanzó la final de la CONMEBOL Libertadores en 2016, uno de los momentos más recordados en la historia del club.

Tras conocerse la noticia, tanto Independiente como Barcelona SC se sumaron con mensajes de condolencias, solidarizándose con la familia y lamentando la pérdida de un nuevo protagonista del fútbol a causa de la inseguridad.

