Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Tijuana vs León? EN VIVO

Fronterizos y esmeraldas se ven las caras en la segunda mitad del torneo

Aldo Martínez
18 de Septiembre de 2025

El equipo de los Xolos de Tijuana, reciben en casa a los panzas verdes del León, en un duelo que promete estar lleno de emociones; ambos equipos necesitan los tres puntos para recuperar lugares en la tabla general.

Equipo de León en el Apertura 2025 | IMAGO7

El ‘Xolaje’, llega a esta Jornada 9 con 13 unidades, colocándose en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025. Por otro lado, los Esmeraldas llegan con 11 puntos y están detrás de Tijuana cuatro posiciones abajo, es decir, en el lugar 10.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en el Clausura 2025, cuando León recibió a Xolos en el Estadio LEÓN, donde se llevaron la victoria por la mínima ventaja, en un marcador que terminó 2-1.

Xolos de Tijuana en el Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Xolos vs León?

  • FECHA: Viernes 19 de septiembre.
  • HORA: 21:00 (tiempo centro de México)
  • LUGAR: Estadio Caliente, Tijuana, México.
  • TRANSMISIÓN: Caliente TV.
Duelo entre León y Xolos en el Clausura 2025 | IMAGO7

