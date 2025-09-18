Cruz Azul jugará en viernes como local por octava vez en la historia de Liga MX

La Máquina recibirá en Ciudad Universitaria a Juárez

Iliany Aparicio

Cruz Azul vivirá un hecho poco habitual en su calendario. Este viernes, cuando reciba a FC Juárez en la Jornada 9 del Apertura 2025, será apenas la octava ocasión en toda la historia de la Liga MX que el conjunto celeste dispute un partido como local en viernes.

El equipo de Nicolás Larcamón llega con la motivación de buscar su séptima victoria consecutiva, lo que podría consolidarlo aún más en la cima del torneo.

Cruz Azul ha aprovechado la localía en CU | MEXPSORT

De estas ocho veces, cinco ocurrieron en la era de torneos largos y la de este fin de semana representará la tercera en los torneos cortos. La última ocasión fue hace ya 13 años, el 17 de agosto de 2012, cuando en la Jornada 5 del Apertura 2012 empataron 1-1 frente a León.

Este regreso a la acción en viernes como locales marca un nuevo episodio en la historia particular de Cruz Azul, que buscará acompañar el dato con un triunfo más en su buen arranque de torneo.

Los cementeros se han adaptado en CU | MEXSPORT

