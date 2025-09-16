Nicolás Larcamón tiene el mejor arranque de un entrenador extranjero en la historia de Cruz Azul

Lo que comenzó con fuertes críticas y dudas, hoy es un buen inicio. Nicolás Larcamón no solo mantiene a Cruz Azul invicto en el Apertura 2025 tras ocho jornadas, también se convirtió en el técnico extranjero con mejor arranque en torneos cortos con la institución cementera.

El estratega argentino suma, 20 puntos de 24 posibles, 6 victorias, 2 empates, 16 goles a favor y 8 en contra.

Larcamón como entrenador con Cruz Azul | MEXSPORT

Un paso perfecto que lo coloca con 83.3 por ciento de efectividad, números que lo distinguen de quienes también dejaron huella en su arranque con La Máquina.

Hace apenas unas semanas, la presión sobre Larcamón parecía insostenible, pero hoy sus números lo respaldan como el entrenador extranjero con el mejor inicio en torneos cortos con Cruz Azul, superando a estrategas como Martín Anselmi, que tras ocho jornadas obtuvo el 79.1 por ciento de efectividad, Juan Reynoso (con 75%), Vicente Sánchez ( con el 70.8%) y que Sergio Markarian (con el 50%)

Larcamón tiene la mejor efectividad de extranjeros | MEXSPORT

Con este paso, el reto será mantener la regularidad y transformar este arranque en un torneo de campeonato, algo que la afición celeste espera desde hace tiempo.

Los números de Larcamón frente a otros DTs extranjeros de Cruz Azul en Torneos Cortos

Nicolás Larcamón – Apertura 2025 (J-8): 6G – 2E – 0P → 83.3% Martín Anselmi – Clausura 2024 (J-8): 6G – 1E – 1P → 79.1% Juan Reynoso – Clausura 2021 (J-8): 6G – 0E – 2P → 75% ⁠Rubén Omar Romano – Clausura 2005 (J-8): 5G – 2E – 1P → 70.8% Vicente Sánchez – Clausura 2025 (J-8): 5G – 2E – 1P → 70.8% Ricardo Ferretti – Clausura 2023 (J-8): 4G – 2E – 2P → 58.3% Sergio Markarián – Apertura 2007 (J-8): 4G – 0E – 4P → 50% Robert Dante Siboldi – Apertura 2019 (J-8): 2G – 4E – 2P → 41.6% ⁠Pedro Caixinha – Clausura 2018 (J-8): 1G – 5E – 2P → 33.3% ⁠Diego Aguirre – Apertura 2022 (J-8): 2G – 2E – 4P → 33.3% Francisco Jémez – Clausura 2017 (J-8): 1G – 3E – 4P → 25%

Lacarmón con Cruz Azul | MEXSPORT