¿Cruz Azul cometió alineación indebida ante Pachuca? Esto dice el reglamento

Con cuatro expulsiones, tres de jugadores y una del preparador físico de Cruz Azul, y un penal dudoso, la victoria de la Máquina ante Pachuca fue uno de los partidos con más polémica en la Jornada 8 del Apertura 2025. La actuación del silbante Joaquín Alberto Vizcarra provocó mucha controversia e incluso la Comisión de Árbitros reconoció que el árbitro se equivocó.

Como ocurre cada jornada, la Comisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó algunos audios del VAR, en los cuales incluyeron la jugada del penal sobre Ignacio Rivero y la roja a Daniel Aceves. Según el organismo, dicha acción no debió penalizarse y que influyó directamente en el resultado.

El partido de Cruz Azul vs Pachuca tuvo polémica arbitral | MEXSPORT

Por si esto no fuera suficiente, en redes sociales comenzó a circular una publicación en redes sociales que acusa a Cruz Azul de alineación indebida. Lo anterior por la expulsión de Jesús Chiquete Orozco, que dejó a los cementeros solo con tres jugadores Formados en México (FM) y no cuatro como exige el reglamento.

¿Qué dice el reglamento sobre la alineación indebida?

A partir del Apertura 2023, la Liga MX redujo el límite de jugadores No Formados en México (NFM) de ocho a siete, con la intención de que en todo momento hubiera cuatro FM en campo. Sin embargo, en el Reglamento de Competenica de la Temporada 2023-24 se contempló la posibilidad de la expulsión.

Chiquete fue expulsado en el juego ante Cruz Azul | MEXSPORT

"Si previo al a finalización del partido un Jugador FM es expulsado, no se considerará alineación indebida, siempre y cuando no se excedan de los máximo 7 (siete) Jugadores NFM permitidos en el terreno de juego, a menos de que se estipule lo contrario en los siguientes párrafos del presente artículo", se lee en el Reglamento.

En la más reciente actualización del Reglamento no está aclarado como tal y solo considera ciertas situaciones como que el portero FM sea expulsado o se lesione. En caso de que sea un jugador de campo el expulsado, no aclara si el club está obligado o no a hacer una sustitución para mantener cuatro futbolistas FM; de hecho, es válido que el equipo tenga solo tres jugadores FM si tras la expulsión no hay oportunidad de ventana de cambio.

El actual reglamento no aclara qué ocurre en caso de expulsión con ventajas de cambio disponibles | CAPTURA

Un antecedente en el Apertura 2025

El Reglamento señala que los clubes pueden solicitar una investigación hasta 48 horas después del incidente y de momento se desconoce si la directiva de Tuzos recurrió a la FMF para ganar el partido en la mesa. En caso de hacerlo, hay un antecedente que favorecería a Cruz Azul.

En la Jornada 3, Rayados de Monterrey tuvo por algunos minutos solo tres jugadores FM en el partido contra Atlas por la expulsión de Ricardo Chávez. Sin embargo, tras las modificaciones que realizó Domenec Torrent, los regios terminaron el juego con cuatro mexicanos en campo y su victoria 3-1 fue válida.

En el caso de Cruz Azul, aunque estuvo gran parte del partido con solo tres futbolistas por la expulsión de Chiquete, sí terminó el encuentro con cuatro FM por el ingreso de Amaury Morales en los minutos finales en lugar de Nacho Rivero. Por lo que su situación resultó muy similar a la de los regios; de momento, ninguno de los equipos ni la FMF ha externado nada sobre una posible alineación indebida.

La victoria de Cruz Azul ante Pachuca ha causado polémica | MEXSPORT