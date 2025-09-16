Anthony Martial llega a Monterrey y ya quiere de “enemigo” a Gignac

El francés se unirá a los trabajos del equipo para su pronto debut

RICARDO OLIVARES

El nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, Anthony Martial, llegó este martes16 de septiembre a la ciudad de Monterrey para incorporarse con el club.

Martial, mencionó que se encuentra muy emocionado por vivir esta nueva etapa en su carrera y especialmente sobre su encuentro con su compatriota André-Pierre Gignac.

Anthony Martial l CAPTURA

UN BUEN CLUB 

“Sé que es un muy buen club en México, conozco varios jugadores del equipo, jugué con ellos en Sevilla, es un muy buen reto para mí venir aquí, haré todo para ganar.”

“Estoy muy emocionado de jugar en este equipo y haré todo para ganar y hacerlos felices", lanzó el jugador francés proveniente del AEK Atenas.

Martial en Monterrey l CAPTURA 

ESPERA CON ANSIAS ENFRENTAR A GIGNAC

Además, el futbolista francés, declaró sobre el jugador de los Tigres, André-Pierre Gignac , y de lo que será el próximo enfrentamiento en el clásico regio.

“Gignac es uno de mis amigos, porque yo jugué con él en la selección nacional, como le dije a él somos amigos afuera pero seremos enemigos en la cancha".

Nuevo refuerzo de Rayados l IMAGO7
