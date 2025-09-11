Rayados: ¿Quién es Anthony Martial, posible fichaje bomba para el Apertura 2025?

Una nueva figura internacional se perfila para llegar a la Liga MX. Se trata de Anthony Martial, quien se espera que se confirme pronto su fichaje con Rayados de Monterrey.

Los últimos reportes apuntan que el atacante francés solo tiene que superar los exámenes médicos para cerrar su contratación. Con ello se concretará su traspaso procedente de AEK Atenas y se sumará a figuras como Sergio Ramos, James Rodríguez, Keylor Navas o Ángel Correa.

Martial llegará a la Liga MX | MEXSPORT

¿Quién es Anthony Martial?

Originario de Marry, Francia, comenzó su carrera con las categorías juveniles de Olympique Lyon. Sin embargo, tomó relevancia en el plano internacional cuando llegó a Manchester United, en septiembre de 2015 después de haber jugado con Lyon y AS Mónaco.

Con los Red Devils estuvo por seis años y medio antes de salir de préstamo a Sevilla, donde jugó por solo seis meses. En junio de 2022 Martial regresó a Manchester United, donde se mantuvo hasta 2024, cuando se quedó sin equipo hasta septiembre, cuando firmó con AEK, de donde saldrá ahora para jugar con Rayados.

Martial tuvo un breve paso por Sevilla | X: @SevillaFC

Los números de Anthony Martial

Manchester United: 317 partidos disputados, 90 goles anotados, 54 asistencias

AS Mónaco: 70 partidos disputados, 15 goles anotados, ocho asistencias

AEK Atenas: 24 partidos disputados, nueve goles anotados, dos asistencias

Sevilla FC: 12 partidos disputados, un gol, una asistencia

Olympique Lyon: 11 partidos disputados, cinco goles anotados

Títulos de Anthony Martial

Europa League (Manchester United 2016-17)

Copa de la Liga (Manchester United 2017, 2023)

FA Cup (Manchester United 2016, 2024)

Supercopa de Inglaterra (2016-17)

Anthony tratará de brillar con Rayados | MEXSPORT