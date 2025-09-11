Rayado sin Sergio Ramos para duelo contra Querétaro

Rayados de Monterrey no contará con Sergio Ramos para el partido de este sábado ante Querétaro, debido a que el defensor español acumuló cinco tarjetas amarillas en la temporada, la última de ellas recibida en el duelo pasado frente a Puebla. Esta será la primera vez que Ramos se pierda un juego en lo que va del Apertura 2025.

Ramos se pierde el regreso de la LIga MX

El regreso del capitán está programado para el próximo 20 de septiembre, cuando los Rayados reciban al América en el Estadio BBVA para disputar la Jornada 9 del Apertura 2025.

Ramos había sido titular en los siete partidos disputados hasta el momento en el torneo, sumando 630 minutos jugados, prácticamente todos los minutos del actual torneo de Liga MX.

Su presencia en el equipo ha sido constante incluso antes del inicio del torneo, ya que en el Mundial de Clubes fue titular en los cuatro partidos que disputó Rayados. Además, en la reciente participación del equipo en la Leagues Cup, Ramos fue titular en dos de los tres encuentros.

En total, de los últimos 14 partidos del equipo, el defensor español fue titular en 13, acumulando una racha de siete juegos consecutivos en la liga antes de esta suspensión que lo dejó fuera en el regreso de Monterrey tras la Fecha FIFA. Su ausencia representa una baja importante para el equipo, que deberá buscar mantener su desempeño sin su líder en la defensa.

