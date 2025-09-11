Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Necaxa vs Juárez?

La actividad de la Liga MX reanuda y Necaxa recibirá a Juárez en el Estadio Victoria en la Jornada 8 del Apertura 2025. Los Rayos buscarán enderezar el camino y escalar posiciones en la tabla.

Con cinco puntos, Necaxa ocupa el lugar 15 de la tabla. Son cinco partidos en los que los Rayos no han conseguido el triunfo; el último fue ante Querétaro en la Jornada 2 del torneo.

Por otro lado, Juárez ha sorprendido al colocarse en el octavo puesto con 11 unidades registradas y mantienen una racha de tres partidos ganados al hilo, por lo que ante Necaxa tienen la posibilidad de ampliarla a cuatro.

¿Dónde ver Necaxa vs Juárez?

Fecha: Viernes 12 de septiembre

Viernes 12 de septiembre Hora: 19:00 horas del centro de México

19:00 horas del centro de México Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes

Estadio Victoria, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Pluto TV

