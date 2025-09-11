Chivas rompe el mercado y amarra refuerzo 'europeo' desde la Serie A

El Rebaño sumará a sus filas a un juvenil de gran proyección

Esteban Gutiérrez
11 de Septiembre de 2025
Jugadores de Chivas previo a un partido | IMAGO7

Con el mercado de la Liga MX a nada de cerrar, Chivas amarró un refuerzo 'europeo' proveniente desde la Serie A de Italia.

Se trata del defensor mexicano de 20 años, Carlo Soldati, quien la última temporada militó a préstamo en el equipo primavera del Cagliari.

IG @carlosoldatii

De acuerdo con información de César Merlo, el Rebaño adquirió el 50 por ciento de los derechos federativos de Soldati, por lo que la otra mitad aún pertenecer a Querétaro, equipo del que surgió.

El reporte detalla que la intención de Chivas es que el defensa se incorpore, en primera instancia, al Tapatío o el conjunto Sub 21 para después dar el salto al primer equipo.

IG @carlosoldatii

¿Quién es Carlo Soldati, nuevo refuerzo de Chivas?

Soldati es un defensor mexicano surgido de las fuerzas básicas de Querétaro, club con el que debutó en Liga MX en la Jornada 4 del Apertura 2024; es el único partido que registra en primera división.

A las pocas semanas, fue cedido al Cagliari de Italia y se unió al cuadro primavera (juvenil), en el cual tuvo participación en 21 compromisos y levantó el título de la Coppa Italia de la  categoría.

También ha sido convocado en distintas ocasiones a las Selección Mexicana en categorías juveniles.

