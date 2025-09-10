¡Cada vez más cerca! Los Tiburones de Veracruz adelantan su regreso al futbol

El viejo equipo mexicano sigue dando indicios de su regreso

Rafael Trujillo Alarcón
10 de Septiembre de 2025
¡Cada vez más cerca! Los Tiburones de Veracruz adelantan su regreso al futbol
Apuntan a regresar | X

Los Tiburones Rojos de Veracruz, uno de los equipos históricos del futbol mexicano, parecen estar más cerca que nunca de regresar a la actividad profesional. Desde su desafiliación en diciembre de 2019, el equipo y las autoridades locales han trabajado para reactivar al club y ahora comienzan a surgir señales que apuntan a un retorno inminente.

Hace apenas un mes, el club compartió su primera publicación tras varios meses de ausencia, con Fidel Kuri, ex presidente del equipo, quien recientemente salió de prisión. Días después se confirmó un encuentro entre Kuri y figuras emblemáticas del equipo como Carlos Reinoso y Ángel Reyna, dos personajes que marcaron el pasado reciente del equipo veracruzano.

Siguen dando mensajes de incógnita | X

Un nuevo mensaje

El regreso del equipo parece dar un paso más con la reciente publicación en la cuenta oficial del club en redes sociales. Un mensaje enigmático generó todo tipo de especulaciones entre los aficionados:

"Me verás volver. Tic Tac" La publicación también incluyó una imagen con la frase: "La única lucha que se pierde es la que se abandona. Estamos listos, jefe".

Compartió un nuevo mensaje | X

Junto a este mensaje, los Tiburones Rojos compartieron un posible nuevo logo del equipo, que conserva al icónico tiburón y el balón del antiguo escudo, pero sin el círculo ni las letras que solían envolverlo, lo que ha despertado gran expectativa entre los seguidores.

Los fanáticos del futbol mexicano están atentos a los próximos movimientos del club, que podrían marcar el regreso oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz a la cancha después de más de cinco años de ausencia.

Apuntan a volver al futbol | X

