“¡Estamos listos!”: el misterioso mensaje de Tiburones Rojos ilusiona a la afición con un posible regreso

Cuando nadie lo esperaba, el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz reapareció en las redes sociales y no solo quedó ahí, pues dio un extraño mensaje que podría significar el regreso del equipo a las canchas.

Veracruz en Copa MX | @ClubTiburones

En medio de la polémica reaparece el presidente

La imagen publicada en las redes sociales del club, se trata de nada más y nada menos que del presidente del equipo Fidel Kuri, quien estuvo en tiempo en prisión y que recientemente salió libre.

En la imagen, se puede apreciar a Kuri dentro del mítico Luis Pirata Fuente, la casa del Veracruz y que recientemente fue remodelado para un evento de la Kings League. Acompañado de la foto, se lee la frase: “¡Hola jefe!. Estamos listos”.

Fidel Kuri en su regreso al Luis Pirata | @ClubTiburones

Con el regreso del presidente de Veracruz y ante los rumores de un posible regreso al máximo circuito, todo podría indicar que es cuestión de tiempo para volver a ver al ‘Tibu’ en alguna competencia del futbol mexicano.

Fidel Kuri estuvo en prisión desde el 2023, luego de ser acusado de fraude. Por su parte, Veracruz dejó de ser parte de alguna liga de futbol en México en el 2019, siendo un momento histórico.

Veracruz campeón de la Copa MX | @ClubTiburones

