¿Cuándo se despide la 'Maga' Ovalle del futbol mexicano?

Orlando Pride oficializó este jueves la llegada de la mexicana Jacqueline ‘Maga’ Ovalle, quien deja a Tigres Femenil después de convertirse en leyenda del club con un palmarés de nueve títulos, seis de Liga MX Femenil y tres de Campeón de Campeonas.

La Maga, leyennda de Tigres I MEXSPORT

¿Cuándo dice adiós Ovalle?

La Maga se despedirá del Estadio Universitario este viernes, en el duelo de estrellas de la Liga MX Femenil frente al Barcelona, partido que servirá como punto final con las Amazonas antes de emprender su aventura en el futbol estadounidense.

Ovalle cierra su camino con Tigres I MEXSPORT

Llega a un equipo ganador

Orlando Pride, actual campeón de la NWSL, será el nuevo destino de la jugadora mexicana. De acuerdo con reportes, la escuadra de Florida pagó la cláusula de rescisión cercana a los dos millones de dólares, lo que convierte a Ovalle en el fichaje más caro de la historia en el futbol femenil.

Con esta transferencia, la Maga se despide del futbol mexicano como una de las jugadoras más trascendentes de Tigres y de la Liga MX Femenil, dejando huella con su talento, títulos y protagonismo en la cancha.

La delantera mexicana, en Liga MX I MEXSPORT