Tigres suma otro refuerzo, con pasado en Monterrey, para el Apertura 2025

El equipo de Tigres Femenil continúa reforzando su plantilla de cara al Apertura 2025 y con la salida de Lizbeth Ovalle, a Orlando, sumará un cuarto fichaje: Bárbara Olivieri.

La mediocampista, nacida en Texas, pero seleccionada por Venezuela, firmó contrato por dos años con las felinas -de acuerdo con As México-, convirtiéndose en el tercer club en su trayectoria profesional.

La venezolana llega de Houston I @barb.olivieri

¿Quién es Bárbara Olivieri?

Olivieri llega procedente del Houston Dash, equipo en el que jugaba desde 2023 y tenía vínculo hasta el verano de 2026. Sin embargo, su carrera en el futbol profesional comenzó en 2022 con Rayadas de Monterrey, el máximo rival de Tigres, lo que le añade un tinte especial a su fic

haje.

Olivieri, en Rayadas I MEXSPORT

Jugadoras en Rayadas y Tigres

Con esta transferencia, la jugadora se une a una corta lista de futbolistas que han vestido las dos camisetas regias: Cristina Ferral, Katty Martínez y Carol Cázares lo hicieron previamente.

Además, Olivieri se suma a las recientes altas auriazules para el semestre: María Sánchez, Diana Ordóñez y Sabrina Enciso, con lo que Tigres Femenil busca mantener su protagonismo en la Liga MX Femenil y suplir con fuerza la partida de una de sus referentes históricas.

Bárbara se unirá a su otrora exrival, Tigres I MEXSPORT