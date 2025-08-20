¡Fin del sueño! Puebla eliminado de la Leagues Cup al caer en penales ante Seattle Sounders

En una tanda de penaltis cardiaca, el En una tanda de penaltis cardiaca, el Puebla rozó la hazaña, pero un error desde los once pasos le costó caro. Los camoteros cayeron ante el Seattle Sounders FC en los cuartos de final de la Leagues Cup tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario y definirse todo desde el manchón penal.

Puebla queda eliminado de la Leagues Cup | AP

Durante los 90 minutos, ambos equipos ofrecieron un duelo parejo. El primero en estar cerca fue Álex Roldán, quien al minuto 63 sacó un potente disparo de derecha que por poco adelanta al equipo de la MLS.

Luis Gabriel Rey buscó abrir el marcador al 81' con un disparo de larga distancia, pero el balón no logró romper el cero. Con el empate sin goles consumado, el pase a semifinales se tuvo que definir desde el punto penal.

Puebla aguantó el cero 90 minutos | AP

Fue en esa tanda donde todo se decidió. Ricardo Marín falló su cobro en un momento clave, dejando la mesa puesta para que Obed Vargas definiera la serie a favor del conjunto estadounidense, sellando así su boleto a la siguiente fase del torneo.

Puebla se despide con dignidad tras una gran actuación, pero la puntería en los penales marcó la diferencia.

Puebla se quedó a la orilla de las Semis | AP

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

