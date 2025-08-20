¡Adiós Toluca! Gallese, con dos penales atajados, manda a Orlando City a Semifinales de Leagues Cup

Cero y van dos. La MLS ya aseguró tener un equipo en la Final de Leagues Cup, luego de que Orlando City eliminara al Toluca en una dramática tanda de penales que se definió en muerte súbita. El gran héroe fue el arquero peruano Pedro Gallese, quien detuvo dos disparos y selló la clasificación al convertir el penal decisivo en el triunfo 6-5.

Con esta victoria, los Leones amarraron el clásico de Florida, donde se medirán al Inter Miami, mientras que la Liga MX ha perdido a los dos equipos más fuertes que le quedaban. Ahora, la responsabilidad de mantener viva la esperanza mexicana recae en Pachuca y Puebla.

Avanzaron a Semifinales | AP

Triste empate sin goles

El partido fue cerrado en la primera mitad, con ambos conjuntos neutralizándose y sin generar ocasiones claras. La más peligrosa llegó al minuto 17, cuando Marco Pasalic filtró un pase a Martín Ojeda, quien definió con clase ante Luis García. Sin embargo, el VAR anuló la jugada por fuera de lugar.

En la segunda parte, al 53’, Marcel inquietó con un cabezazo que se fue apenas desviado de la portería de Gallese. Toluca dominaba la posesión y presionaba alto, mientras Orlando esperaba el contragolpe. Antonio Mohamed buscó romper el candado rival adelantando a Héctor Herrera como mediapunta, pero el “HH” tuvo poca incidencia.

No pudieron romper el cero | MEXSPORT

Tras 90 minutos sin goles, todo se definió desde los once pasos. Gallese se erigió como figura al detener los disparos de Nicolás Castro y Juan Domínguez, antes de tomar el balón y firmar el penal de la victoria que eliminó a los Diablos Rojos.

Liga MX perdió dos equipos | MEXPORT

