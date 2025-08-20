Leagues Cup: Así se jugarán las Semifinales

La Leagues Cup 2025 cada vez está más cerca de llegar a su fin y tras los duelos disputados este miércoles, ya van quedando definidos los cuatro equipos que se instalaron en las Semifinales del torneo entre Liga MX y MLS.

Inter de Miami echa a Tigres

De todos los equipos en los Cuartos de Fina, Inter de Miami es el único equipo que ya sabe lo que es ganar la Leagues Cup y sin Lionel Messi, pero con un doblete de penales de Luis Suárez, el equipo de la MLS es el primer equipo que se instala en la siguiente ronda.

