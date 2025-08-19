¿Y Cruz Azul? ‘Turco’ Mohamed quiere que Toluca sea el primer mexicano campeón de Leagues Cup

Las ansias por alzar un nuevo título con Los Diablos traicionaron a Antonio Mohamed, quien en su afán de consagrarse campeón de la Leagues Cup, mencionó el deseo de que Toluca sea el primer equipo mexicano en levantar el título de este torneo.

En conferencia de prensa previo a su partido ante Orlando City, ‘Turco’ Mohamed expresó su deseo de ‘ser el primer equipo mexicano en ganar la Leagues Cup’, sin embargo, pese a que sus declaraciones no fueron con mala intención, dejó en el olvido a Cruz Azul y León.

“Es una vitrina muy especial, necesitamos posicionarnos internacionalmente, y ser el primer equipo mexicano que gana este torneo. Entonces ahí tenemos otro objetivo que nos motiva y me parece que es muy importante ser el primer equipo mexicano que gana este torneo, entonces y hace que estemos muy enfocados en poder ganarlo”, declaró Mohamed.

Ni el primer ni el segundo

Es importante señalar que Cruz Azul fue el primer equipo mexicano en ser campeón de la Leagues Cup en la primera edición del torneo disputada en 2019 y León hizo lo propio en 2021, por lo que en caso de quedarse con el título, Toluca pasaría a la historia como el tercer mexicano en ganar el torneo y no el primero como afirma Mohamed.

Toluca jugará una ‘final’ ante Orlando City

Antonio Mohamed resaltó la importancia que tiene este encuentro en la temporada de su equipo y pese a que apenas se disputan los 4tos de Final, ‘Turco’ lo vive como si fuese un partido por el título para Los Diablos.

“Es un partido muy importante que queremos ganar sí o sí, lo jugaremos como una final, para seguir avanzado y tener la posibilidad de pelear por un título más. Es un partido sumamente importante, venimos muy motivados y con mucha hambre.

