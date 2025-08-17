‘Turco’ Mohamed lanza dardo a Efraín Juárez: “Yo también dirigí a Pumas y los llevé a Semis”

Luego del empate entre Toluca y Pumas en la cancha del Nemesio Diez, el entrenador de Los Diablos, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró molesto en conferencia de prensa y no fue tanto por el resultado de su equipo, sino por las declaraciones del entrenador rival, Efraín Juárez.

‘Turco’ Mohamed señaló que empatar en casa pese a ser amplios favoritos son ‘cosas del futbol’ y puede pasar, pero ‘Tony’ externó su molestia por las declaraciones que hizo Efraín Juárez respecto a la gran diferencia de nominas que existen entre ambos equipos, por lo que Mohamed no dudó en responder y recodar su pasado por Pumas.

“Es futbol y puede pasar. A veces da un poco más de bronca porque Efraín (Juárez) dijo recién que tenemos más presupuesto nosotros, puede ser que pase por ahí” “A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a Semifinales por ahí con un presupuesto más escueto de lo que tienen ahora. No hay que hablar de los rivales, cada uno juega como quiere o como puede”, declaró Antonio Mohamed.

Previo a estas declaraciones, Antonio Mohamed y Efraín Juárez se cruzaron en la sala de prensa del Nemesio Diez y se dieron un cordial abrazo.

‘Turco’ Mohamed reconoce a Pumas

Pese a estas polémicas declaraciones, Antonio Mohamed también reconoció el buen trabajo que hizo Pumas para llevarse a casa un punto de la cancha del Nemesio Diez y señaló que fue lo que le faltó a Toluca para poder ganar en casa ante los universitarios.

"Pumas hizo un partido serio. Tuvo muchas llegadas por el lado izquierdo y llegó el gol por ahí. Los resultados siempre son justos, no hay ningún tipo de queja. Nos faltó un poco de más idea para poder ganar este partido", sentenció.

